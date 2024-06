Prezydent Emmanuel Macron zarządził w niedzielę szokujące wybory do parlamentu po dotkliwej porażce w weekendowym głosowaniu w Parlamencie Europejskim ze skrajnie prawicowym Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen, które prowadzi w sondażach w pierwszej turze głosowania zaplanowanej na 30 czerwca.

Możliwość wygrania Zgromadzenia Narodowego zwiększyła obawy inwestorów dotyczące dyscypliny fiskalnej Francji, a agencja ratingowa S&P Global, która niedawno obniżyła rating kraju, stwierdziła, że ​​polityka zalecana przez partię może mieć wpływ na rating kredytowy.

Według danych Markit prawdopodobieństwo niewypłacalności Francji w ciągu pięciu lat wynosi około 5,5 proc.. Dla porównania na początku lutego odsetek ten wynosił 3 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Piotr Kuczyński, Xelion: Skrajna prawica zyskuje większe wpływy w gospodarce Na giełdach nie ma wielkiej przeceny, ale widać lekki pesymizm – tak komentował wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. Rośnie ryzyko, że do gospodarki będą przenikały postulaty skrajnej prawicy.

Front Narodowy oznacza kryzys

W związku z krachem francuskich aktywów minister finansów kraju przestrzegł, że w przypadku zwycięstwa Frontu Narodowego Francja pogrąży się w kryzysie zadłużenia.

Front Narodowy, wraz z innymi europejskimi prawicowymi partiami nacjonalistycznymi, osiągnęło dobre wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w ubiegły weekend, choć wygląda na to, że partie głównego nurtu utrzymają większość. Wyniki skłoniły prezydenta Francji Emmanuela Macrona do rozpisania przedterminowych wyborów, co spowodowało niepewność co do krótkoterminowych perspektyw politycznych i gospodarczych kraju.