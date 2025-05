Amerykańsko-chińskie rozmowy handlowe zaczną się w Szwajcarii

Prezydent Trump stwierdził we wtorek, że to Chinom bardzo zależy na rozmowach. - Chcą negocjować, chcą spotkania, a my spotkamy się z nimi w odpowiednim czasie – powiedział Trump w Białym Domu podczas spotkania z premierem Kanady Markiem Carneyem.

Jaki wpływ ma wojna handlowa na gospodarki USA i Chin?

Amerykańskie karne cła na import z Chin osiągnęły poziom 145 proc., a chińskie cła odwetowe 125 proc. Oba kraje wprowadziły jednak szereg wyjątków, by złagodzić wpływ na swoje gospodarki. USA zwolniły z ceł smartfony i niektóre inne produkty elektryczne po doniesieniach, że cena iPhone’a w USA mogłaby wzrosnąć o ponad 40 proc. Chiny z kolei zwolniły z ceł wybrane farmaceutyki, mikrochipy i silniki lotnicze, a także inne nieujawnione kategorie towarów, które podobno znajdują się na „białej liście”, która nie została upubliczniona. Z nieoficjalnych informacji wynika, że z karnych ceł został zwolniony amerykański etanol, bez którego załamałaby się produkcja w chińskich zakładach chemicznych.

Wpływ wojny handlowej na gospodarkę pozostaje jednak poważny, a jego pełną skalę poznamy dopiero w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Światowa Organizacja Handlu (WTO) szacuje, że chiński eksport do USA, wart w zeszłym roku 440 mld dolarów, spadnie w tym roku o 77 proc., jeśli cła pozostaną w mocy.

Chiny wielokrotnie przysięgały „walczyć do końca” w wojnie handlowej, a ich przywódcy wskazują, że ich kraj jest w stanie znieść większy ból gospodarczy, niż Amerykanie byliby skłonni tolerować. Pekin próbuje także pozyskać inne kraje, przedstawiając się jako stabilny partner w kontraście do nieprzewidywalnych USA. „Chiny zauważają, że niektóre gospodarki również prowadzą rozmowy z USA. Musimy podkreślić, że ustępstwa nie przekładają się na pokój, a kompromis nie zasługuje na szacunek” - stwierdziły w środę władze ChRL.