Szykowana oferta będzie pierwszą w tym roku w wykonaniu Kruka. Spółka zaoferuje sześcioletnie papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR 3M i marży wynoszącej 2,8 pkt proc. w skali roku. Zapisy potrwają do 4 lutego.

Kruk kusi inwestorów.

- Za nami bardzo dobry 2024 rok, w którym m.in. z sukcesem uplasowaliśmy pięć serii obligacji dedykowanych inwestorom indywidualnym na kwotę 370 ml zł. Popyt za strony inwestorów na te obligacje przekroczył wartość 1,2 mld zł zapisów. Przy tak dużym zainteresowaniu inwestorów oraz naszymi potrzebami inwestycyjnymi zdecydowaliśmy się też pierwszą ofertę obligacji w 2025 roku skierować właśnie do tego grona inwestorów, z którymi jesteśmy już od ponad 11 lat. Dziękujemy za zaufanie. Podobnie jak przy ostatniej emisji, dopuszczamy możliwość zwiększenia tej oferty, tym razem do maksymalnie 100 mln zł. Zapisy na 6-letnie obligacje serii AP3 potrwają od 21 stycznia do 4 lutego włącznie – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Rozwijamy się na pięciu dużych rynkach europejskich, wliczając nową dla nas Francję. W 2024 zainwestowaliśmy 2,8 mld zł w portfele wierzytelności, a odzyskaliśmy 3,5 mld zł. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie naszego rozwoju, a wczoraj podzieliliśmy się z rynkiem nową strategią na lata 2025-2029. Nasze ambicje są duże, ale mamy plan i strategię na ich realizacje. Środki z dostępnych linii kredytowych oraz emisji obligacji ułatwiają nam realizację stawianych sobie celów – dodaje Krupa.

Papiery na obligacje Kruka będzie można składać w DM BDM, BM Pekao, Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Ipopema Securities, BM PKO BP, DI Xelion oraz DM BOŚ.