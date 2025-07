Kruk wstępnie celował w 80 mln zł, ale dawał sobie opcję na zwiększenie oferty do 100 mln zł w przypadku gdyby popyt dopisał. I tak też się stało. Na papiery dłużne windykatora zapisało się 1780 inwestorów, którzy złożyli zapisy na kwotę 300 mln zł. Nawet więc przy zwiększonej puli oferowanych akcji muszą się oni pogodzić z wysoką redukcją zapisów. Ta wyniosła 67 proc.

Kruk pozyskuje pieniądze

- Po raz drugi w tym roku uplasowaliśmy 100 mln zł w emisji obligacji kierowanej do inwestorów detalicznych, przy marży obniżonej o 0,1 punktu procentowego w stosunku do emisji z lutego tego roku. Biorąc pod uwagę nasze potrzeby, jak i zainteresowanie inwestorów, ofertę wstępnie określoną na 80 mln zł, przed przydziałem obligacji zwiększyliśmy do 100 mln zł łącznej wartości nominalnej – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka i dodaje. ..– Dziękujemy za zaufanie inwestorom, którzy kolejny raz tak licznie odpowiedzieli na ofertę Kruka. Korzystamy ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania, w których obligacje prospektowe emitowane przez nas od 11 lat stanowią ważny element. Pozyskane środki wykorzystamy do dalszego rozwoju Kruka na najważniejszych rynkach europejskich oraz transformację cyfrową - podkreśla szef firmy.

Kruk w ostatnim czasie uzyskała zwiększenie kredytu rewolwingowego o 90 mln euro do maksymalnej wysokości 740 mln euro. Z kolei w ramach emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, spółce w tym roku udało się pozyskać 400 mln zł.