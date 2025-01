Oznacza to, że licząc rok do roku, spłaty Kruka wzrosły o 15 proc. W samym IV kwartale wyniosły one 935 mln zł. - - To był rekordowy rok pod względem spłat, a w najlepszym miesiącu – grudniu – przekroczyliśmy poziom 320 mln zł. Na każdym z kluczowych rynków, tj. Polsce, Rumunii, Hiszpanii i Włoszech, osiągnęliśmy wzrosty w stosunku do bardzo dobrego 2023 roku. Jestem bardzo zadowolony z łącznego poziomu spłat w całej grupie, choć w Hiszpanii na niektórych portfelach spłaty były poniżej naszych oczekiwań. Patrzę z optymizmem w przyszłość – wiem, co już zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić, aby zwiększać efektywność naszych procesów. W IV kwartale spłaty były wyższe o 6 proc. od naszych księgowych założeń na ten okres, a przypomnę że mocno je zrewidowaliśmy po III kwartale uwzględniając spodziewane wyższe spłaty w wysokim poziomie aktualizacji prognozy wpływów. To bardzo dobry prognostyk na przyszłość. – podkreśla Piotr Krupa, prezes Kruka.

Mocne inwestycje Kruka

W 2024 r. firma na nowe pakiety wierzytelności wydała 2,83 mld zł. W 2023 r. było to prawie 3 mld zł. W samym IV kwartale 2024 roku inwestycje w portfele wierzytelności o łącznym nominale 5,4 mld zł wyniosły 1,2 mld zł. - – Po rekordowym 2023 roku nie zakładaliśmy aż tak dobrego inwestycyjnie kolejnego roku, a jednak udało nam się ponownie zainwestować ponad 2,8 mld zł, w większości w portfele detaliczne niezabezpieczone. Największe inwestycje zrealizowaliśmy w Polsce, bo aż 1,1 mld zł, choć to rynki zagraniczne odpowiadały za większą, tj. 62 proc. naszych nakładów. W 2024 roku rozpoczęliśmy również inwestycje we Francji i jesteśmy zadowoleni z dotychczasowej działalności na tym rynku – komentuje Piotr Krupa. – Niedługo podsumujemy główne osiągnięcia dotychczasowej strategii i zaprezentujemy nowe cele Kruka – już teraz zapraszam na spotkania z zarządem dotyczące strategii na lata 2025-2029. To wszystko, co do tej pory zrealizowaliśmy i co chcemy osiągnąć jest spójne i konsekwentne. Pozostajemy liderem rynku zarządzania wierzytelnościami nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Z perspektywy nakładów i spłat – to był bardzo dobry rok dla Kruka - podkreśla Krupa.

Nową strategię spółka ma zaprezentować 17 stycznia.