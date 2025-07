Meblowanie nadzoru spółek SP

W pierwszym kwartale 2025 r. wartość giełdowa spółek z udziałem Skarbu Państwa wzrosła do prawie 410 mld zł podał minister aktywów Jakub Jaworowski, odnosząc się do zarzutów PiS o pogorszeniu sytuacji w tych spółkach. Wskazał, że rosnące wartości akcji są najlepszym dowodem tego, że inwestorzy mają zaufanie do obecnych zarządów.