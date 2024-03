Artur Olech został powołany na prezesa PZU

Ponadto RN powołała w skład zarządu jako członków zarządu: Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich i Jana Zimowicza, podano w komunikacie.

Artur Olech od ponad 30 lat jest managerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business).

"Współtwórca fintechów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni prezes zarządu instytucji finansowych. Obecnie, od maja 2020 roku jest współzałożycielem i CEO Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re. Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak i publicznej" - czytamy w komunikacie.

Wiele lat związany z Grupą Generali, przeszedł przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska prezesa Grupy w Polsce w 2010 r. W latach 2010-2014 pełnił funkcję lidera zarządu Grupy Generali w Polsce.

"W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową, stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od założenia i uzyskania licencji spółka życiowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęła działalność operacyjną. Równocześnie jego zespół przeprowadził reorganizację działalności spółki majątkowej - Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zmieniając jej strukturę i modernizując w kierunku modelu biznesowego multibrandowego" - czytamy dalej.