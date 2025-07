– Biorąc pod uwagę wciąż historycznie niski poziom bezrobocia, wysokie krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne i rosnącą inflację cen towarów z powodu presji ze strony ceł, uważam za stosowne utrzymanie naszej stopy procentowej na obecnym poziomie przez pewien czas – powiedziała Kugler w swoim czwartkowym przemówieniu w Waszyngtonie.

– Uważam, że inflacja prawdopodobnie będzie dalej rosła w miarę narastania skutków ceł przez resztę roku – dodała.

Williams podkreślił, że jego zdaniem cła już teraz windują inflację i że będzie ona rosła w nadchodzących miesiącach. Spodziewa się, że cła zwiększą inflację o cały punkt procentowy w drugiej połowie tego roku i w pierwszej połowie 2026 roku.

– Utrzymanie tego umiarkowanie restrykcyjnego nastawienia polityki pieniężnej jest w pełni właściwe dla osiągnięcia naszych maksymalnych celów w zakresie zatrudnienia i stabilności cen – powiedział Williams.

Powell argumentował również, że potrzeba więcej czasu na ocenę, czy inflacja rzeczywiście wzrosła latem, co spotkało się z frustracją Trumpa i Białego Domu.

Williams z nowojorskiego Fed przedstawił w środę podobny argument, twierdząc, że utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie da więcej czasu na ocenę danych. Przewiduje, że inflacja wyniesie w tym roku od 3 proc. do 3,5 proc., a następnie spadnie do około 2,5 proc. w przyszłym roku, by osiągnąć 2 proc. w 2027 roku. Celem Fed jest obniżenie inflacji do 2 proc.