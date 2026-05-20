Z tego artykułu dowiesz się: Jaką umową zawarła Trans Polonia.

Jak zareagował kurs.

Jakie są dalsze plany grupy.

Co z przejęciem podmiotu wartego 2 mld zł.

Trans Polonia jest liderem wzrostów podczas dzisiejszej sesji na warszawskiej giełdzie. Przed południem akcje zyskują 13 proc. w reakcji na komunikat o nowej umowie. Akcje są wyceniane na ponad 22 zł. Od marca 2026 r. kurs porusza się w mocnym trendzie wzrostowym. Jeszcze na początku roku walory kosztowały mniej niż 5 zł.

Jaką umowę ma Trans Polonia

Trans Polonia poinformowała o podpisaniu umowy o świadczenie usług transportu drogowego pomiędzy Orlen Paliwa a Nijman/Zeetank International Transport (spółka zależna Trans Polonii).

Umowa dotyczy usługi przewozu produktów niebezpiecznych (gaz płynny). Chodzi o dystrybucję na terenie kraju w latach 2027 – 2032. Strony podają, że umowa została zawarta na okres 5 lat oraz zawiera możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata. Wartość kontraktu szacowana jest na 250 mln zł.

„Realizacja zadania oznacza możliwość wykorzystania potencjału oraz doświadczenia grupy Trans Polonia w zakresie przewozu paliw oraz wpisuje się w strategię intensywnego rozwoju organicznego grupy” – czytamy w raporcie.

Jakie plany ma Trans Polonia

Trans Polonia rozwija się organicznie i przez przejęcia. W 2025 r. nabyła wszystkie udziały w holenderskiej spółce Nijman/Zeetank Holding (operator w zakresie transportu towarów niebezpiecznych w Europie) oraz 100 proc. udziałów w powiązanej spółce N & K Equipment.

Grupa dąży do dywersyfikacji swojego portfela. W IV kwartale 2024 r. dominujący udział w przychodach miała chemia (73 proc.). Rok później – w czwartym kwartale 2025 r. – nadal była dominującym segmentem (55 proc.), ale coraz więcej ważył nowy obszar – szkło – stanowił 20 proc., a paliwa 18 proc.

Ponieważ grupa w latach 2027-2032 będzie realizować kontrakt na obsługę Orlenu w zakresie zaopatrzenia stacji paliw w LPG, od 2027 r. wzrośnie udział segmentu paliw i dywersyfikacja przychodów będzie większa. Wówczas – w ocenie zarządu – grupa będzie oparta na trzech stabilnych nogach.

Spółka rozważa też dalsze przejęcia. Obecnie analizuje ponad 10 potencjalnych celów i oczekuje w ciągu najbliższych 12 miesięcy co najmniej jednego większego przejęcia lub dwóch mniejszych. Mimo planów akwizycyjnych zarząd zakłada powrót do regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

W marcu 2026 r. Trans Polonia informowała, że rozważa zakup zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej, która osiąga roczne przychody na poziomie 450 mln euro. Szacowana wartość tego aktywa miałaby wynosić 2 mld zł. Zarząd informuje, że sprawa jest w toku. Raczej nie należy się spodziewać szybko informacji w tej sprawie.