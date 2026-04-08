Wielton Reefer, spółka z Grupy Wielton, otrzymała decyzję ministra finansów i gospodarki o uchyleniu decyzji zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) o wsparciu dla budowy nowej fabryki w Bełchatowie. - Uchylenie decyzji o wsparciu jest wynikiem dostosowania parametrów realizacji projektu inwestycyjnego do aktualnych uwarunkowań operacyjnych i finansowych Grupy Wielton, w tym w szczególności optymalizacji struktury finansowania oraz zwiększenia elastyczności w zakresie harmonogramu ponoszenia nakładów inwestycyjnych – wyjaśnia Wielton w komunikacie.

Jednocześnie dodano, że projekt budowy kompetencji w obszarze naczep typu chłodnia pozostaje elementem długoterminowej strategii rozwoju grupy. - Wielton Reefer kontynuuje działania związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w Bełchatowie, przy czym zakres i tempo realizacji projektu będą dostosowywane do bieżącej sytuacji rynkowej oraz priorytetów w zakresie zarządzania płynnością i efektywności kapitałowej grupy – zapewniono w komunikacie.

Wielton Reefer nie poniósł do tej pory istotnych nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu, w związku z czym uchylenie decyzji o wsparciu nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową ani wyniki Grupy Wielton.

Celem inwestycji w Bełchatowie było utworzenie zakładu produkującego naczepy typu chłodnia oraz wybrane komponenty do produkcji innego rodzaju naczep, w szczególności ścian i dachów do naczep typu furgon i zabudowy 3,5 t. Plany zakładały wynajęcie hal produkcyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zakup maszyn produkcyjnych.

Wielton zaciska pasa

To kolejna duża inwestycja, z której w tym roku zrezygnował Wielton. Z uwagi na trudną sytuację finansową w styczniu grupa odstąpiła od planów realizacji projektu dotyczącego cyfryzacji i robotyzacji o wartości 140 mln zł, mimo możliwości sfinansowania połowy nakładów środkami z KPO. Celem inwestycji była robotyzacja kluczowych procesów produkcji przyczep i naczep poprzez dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń. Rezygnacja z inwestycji związana jest z pogorszeniem koniunktury w branży transportowej w Europie, co skutkowało spadkiem popytu. Trudna sytuacja finansowa i niepewna perspektywa odbicia popytu sprawiły, że zarząd Wieltonu zrewidował w maju zeszłego roku plany inwestycyjne na 2025 rok do ok. 46 mln zł.