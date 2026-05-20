W I kwartale br. budująca w kilkunastu miastach deweloperska grupa zaksięgowała 21,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (0,53 zł na papier), o 69 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynika to wprost z mniejszej liczby wydanych lokali. Ze względu na sezonowość i rozkład inwestycji, dla deweloperów miarodajne są wyniki w ujęciu rocznym, a w całym 2026 r. deweloper spodziewa się wzrostu przekazań wobec ubiegłego.

I kwartał z sezonowym spadkiem, cały rok ma być dla Murapolu lepszy

W I kwartale 2026 r. Murapol wydał klucze do 256 lokali, o 61 proc. mniej niż rok wcześniej. Przychody segmentu deweloperskiego skurczyły się o 65 proc., do prawie 106 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 67 proc., do prawie 37 mln zł. Rentowność na tym poziomie wyniosła 34,8 wobec 36,7 proc. rok wcześniej.

Potencjał przekazań w całym roku Murapol szacuje na ok. 3 tys. mieszkań wobec 2,65 tys. w ubiegłym (był to spadek o ponad 9 proc.). W połowie kwietnia, na konferencji rocznej, menedżerowie powiedzieli, że 3 tys. to potencjał realny, bo technicznie potencjał sięgał 4,19 tys. lokali: 1,18 tys. to mieszkania gotowe nieprzekazane, a ponad 3 tys. w realizowanych projektach z terminem ukończenia w 2026 r.

Segment PRS w I kwartale przyniósł niemal 37 mln zł przychodów i 6,2 mln zł zysku brutto ze sprzedaży – to odpowiednio o 20 i 85 proc. więcej niż rok wcześniej.

Tym samym skonsolidowane przychody Murapolu wyniosły 142,3 mln zł, o 57 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży 43 mln zł, o 62 proc. mniej. Zysk operacyjny skurczył się o 74 proc., do 22,2 mln zł.

Murapol: w średnim i długim terminie perspektywy dla rynku mieszkaniowego i spółki pozostają korzystne

Murapol w I kwartale sprzedał umowami deweloperskimi 735 lokali, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4 proc. mniej niż w IV kwartale. Na koniec marca miał 218 aktywnych umów rezerwacyjnych, a w ofercie ponad 3,8 tys. mieszkań.

„Na początku 2026 r. rynek mieszkaniowy pozostaje w fazie stabilizacji, wspieranej przez poprawiające się warunki makroekonomiczne. Niższe stopy procentowe, rosnące wynagrodzenia oraz dobra kondycja rynku pracy sprzyjają odbudowie zdolności kredytowej klientów i utrzymaniu popytu na mieszkania. W średnim i długim terminie perspektywy zarówno dla rynku mieszkaniowego, jak i dla grupy Murapol pozostają korzystne” – przekazano w komunikacie.

W całym 2025 r. Murapol znalazł nabywców na 2856 lokali, o 2 proc. mniej niż rok wcześniej. Na konferencji rocznej w połowie kwietnia cel sprzedaży na 2026 r. deweloper określił jako 3300 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz umów rezerwacyjnych (w tym około 200 to rezerwacje). Prezes Nikodem Iskra mówił wtedy, że wpływ wybuchu wojny w Zatoce Perskiej na zachowania klientów był przejściowy; po typowym dla takiej sytuacji zawahaniu sprzedaż w marcu i kwietniu szła dobrze. Wojna przekłada się za to na wzrost cen materiałów.

Więcej o bieżącym otoczeniu i perspektywach menedżerowie spółki powiedzą na środowej konferencji wynikowej.

Jaka dywidenda od Murapolu

Zarząd zarekomendował, by w ramach dywidendy za 2025 r. spółka wypłaciła 200,3 mln zł, czyli 4,91 zł na papier. Uwzględniając zaliczkę przekazaną już w grudniu ub.r., akcjonariusze otrzymaliby, zgodnie z rekomendacją, jeszcze 80,4 mln zł, czyli 1,97 zł na papier. Proponowany dzień dywidendy to 25 czerwca, a wypłaty 1 lipca.