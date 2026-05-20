Polski Światłowód Otwarty sfinalizował przejęcie Elsatu, posiadacza części infrastruktury gdańskiej grupy Vectra. Na nowych właścicieli – Orange Polska i holenderski fundusz APG – czeka Nexera Holding, zbudowana przez Nokię i Infracapital z brytyjskiej grupy Prudential. Tymczasem, jak wynika z naszych informacji, Fiberhost, operator światłowodowy utworzony wokół telewizji kablowej Inea i sprzedawany przez australijską grupę Macquarie, może trafić do niemieckiej grupy Deutsche Telekom.

T-Mobile w grze o światłowody

O tym, że właściciel marki T-Mobile miał złożyć jako jedyny wiążącą ofertę na zakup światłowodowych aktywów wystawionych na sprzedaż przez Macquarie i jest obecnie jedynym w grze usłyszeliśmy w dwóch niezależnych źródłach. T-Mobile Polska odmówił nam komentarza w tej sprawie.

Udział tej grupy w procesie sprzedaży hurtowego dostawcy to spora niespodzianka. Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska, pytany po wielokroć, czy strategia budowy operatora konwergentnego (oferuje usługi i w sieci mobilnej i przewodowej – red.) w naszym kraju obejmuje przejęcia do tej pory mówił, że takich ruchów nie ma w planach, ponieważ do usług szerokopasmowych może używać sieci podmiotów trzecich. Tajemnicą poliszynela jest jednak, że to nie menedżment polskiej spółki podejmuje w takich kwestiach decyzje, ale centrala w Bonn.

Według ubiegłorocznych informacji agencji Bloomberg, Australijczycy za Fiberhost i dostawcę usług detalicznych Inea razem oczekiwać mieli 1 mld dol. Konstrukcję tej transakcji może tłumaczyć fakt, że Fiberhost i Inea mają wspólne finansowanie bankowe. W 2024 r. w warunkach kredytu konsorcjalnego wartego 2,8 mld zł dopisane zostały cele środowiskowe (ESG).

– Fiberhost to zdrowy biznes, a jego sytuacja finansowa pozwala Macquarie zatrzymać spółkę w portfelu na dłużej, jeśli nie uzyska oczekiwanych parametrów – mówi osoba znająca kulisy sprawy.

PŚO i Orange Polska także byli zainteresowani

Wprawdzie to, czy do transakcji dojdzie jeszcze nie jest pewne, ale już samo zaangażowanie niemieckiego telekomu w proces otwarty przez Australijczyków pod koniec ubiegłego roku jest warte uwagi.

Po pierwsze, oznacza że grupa DT znowu jest na zakupach w Polsce.

Ostatnia transakcja z jej udziałem miała miejsce 13 lat temu. DT kupiło wtedy międzynarodowego operatora sieci przesyłowej działającego w Europie Środkowowschodniej – GTS – od grupy funduszy private equity. Aktywa tej firmy w Polsce należące do Energisu trafiły do Polskiej Telefonii Cyfrowej (dziś T-Mobile Polska). Niemiecka grupa miała też potem – obok Vectry i funduszu MCI – interesować się Netią, którą w 2017 r. sprzątnął im sprzed nosa Zygmunt Solorz za duże pieniądze. Ostatnio T-Mobile był wymieniany wśród potencjalnych inwestorów dla samej Grupy Vectra. Ta jednak w końcu wydzieliła infrastrukturę i sprzedała ją w tym roku firmie Polski Światłowód Otwarty (PŚO to joint venture Play i francuskiego Infravia Capital Partners).

PŚO to aktywny konsolidator rynku światłowodowego. Ignacio Irurita, prezes PŚO pokazał ostatnio, że wydano na ten cel 2,9 mld zł, a pytany o przejęcie Fiberhostu powiedział: – Nie jesteśmy upoważnieni, aby odpowiedzieć „tak”, czy „nie”. Jako operator zawsze korzystamy z okazji, aby przyjrzeć się wystawianym na sprzedaż podmiotom, ocenić, na ile pasowałyby do grupy i czy zbudowałyby wartość dla naszych udziałowców.

Mówił też ogólnie, że PŚO prowadzi rozmowy ws. przejęć, ale nie jest pewne, jak się zakończą. – Przeprowadzamy wiele due diligence, ale nie zawsze kupujemy – mówił.

Potwierdziliśmy też, że Fiberhostu nie kupi Orange Polska, choć wziął udział w rozmowach na ten temat. Telekom kierowany przez Liudmilę Climoc ma co robić. W ubiegłym roku Orange Polska wraz z holenderską grupą APG ogłosił przejęcie Nexery Holding i ma sporo pracy przy finalizacji transakcji – słyszymy.

Komisja Europejska zdecyduje

Kupujący liczą na zgodę na transakcję ze strony Komisji Europejskiej. Sam zamiar przejęcia zgłosili do KE, ale formalnego wniosku jeszcze nie. Jak wyjaśnia Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska, sprawa jest na etapie określanym jako prenotyfikacja, czyli nieformalny dobrowolny etap poprzedzający formalne złożenie zgłoszenia. – Polega na przekazywaniu projektów dokumentów oraz prowadzeniu rozmów z osobami prowadzącymi sprawę, aby zapewnić kompletność informacji oraz usprawnić proces formalnego badania – mówi rzecznik.

Telekom nadal spodziewa się finalizacji przejęcia Nexery w tym roku. Przypomnijmy, że docelowo ma ona trafić do spółki Światłowód Inwestycje, czyli joint venture Orange Polska i APG. Wydadzą na ten cel 1,5 mld zł, z czego 1 mld zł to przejęcie zadłużenia Nexery.

Sieć Fiberhostu docierać ma do ponad 1,3 mln gospodarstw domowych. Jest tym samym o kilkadziesiąt proc. większa niż Nexery, która w momencie ogłaszania transakcji przez Orange i APG docierała do około 800 tys. domostw.

W 2024 r. (dane nie są jeszcze dostępne w KRS) Grupa Fiberhost wypracowała 625 mln zł przychodu ze sprzedaży, 71 mln zł zysku operacyjnego i miała 225 mln zł straty netto.

Nexera Holding zaś uzyskała w tym czasie 121 mln zł przychodu ze sprzedaży, miała 68 mln zł straty operacyjnej i 206 mln zł straty netto.