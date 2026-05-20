Raporty zrównoważonego rozwoju oznaczały implementację pełnej wersji ESRS-ów wraz z atestacją biegłego rewidenta. Rok 2025 przyniósł bardzo duże zmiany w tej sprawozdawczości, związane z pakietem Omnibusa. Zmniejszyła się liczba spółek, podlegających obowiązkowi przygotowania raportów zrównoważonego rozwoju a spółki, które nadal te raporty sporządzają położyły większy nacisk na optymalizację treści i zmniejszenie objętości. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ proces legislacyjny, dotyczący uproszczenia standardów ESRS cały czas trwa na poziomie Unii Europejskiej.

Zdecydowanie stabilniejszą sytuację mamy w obszarze, dotyczącym przygotowania sprawozdań finansowych emitentów, ponieważ w tym przypadku ważne są zmiany w standardach MSSF/MSR oraz wytyczne ESMA i KNF. Najważniejszą zmianą w MSSF-ach jest wprowadzenie MSSF 18, który zacznie obowiązywać od 1.01.2027 r., ale dane porównawcze należy przygotować już do sprawozdań finansowych za rok 2026. To oznacza przede wszystkim nową strukturę rachunku zysków i strat oraz prawidłową agregację i dezagregację informacji. Oprócz tej zmiany i kilku mniejszych, dotyczących MSSF-ów emitenci powinni mieć na uwadze rekomendacje nadzorów, w tym głównie ESMA, które koncentrują się na ryzyku geopolitycznym, ESG (Connectivity) oraz raportowaniu w standardzie ESEF.

Dodatkowym wsparciem może być doroczny raport KNF, który podsumowuje weryfikację sprawozdań finansowych wg MSSF/MSR na rynku polskim, zwracając uwagę na kluczowe kwestie. Naturalnie te wszystkie zmiany będą miały swoje odzwierciedlenie w regulaminie konkursu.

Weryfikując kryteria oceny raportów rocznych tej edycji zdecydowaliśmy się istotnie podnieść wymagania wobec laureatów nagród The Best of The Best. To elitarna grupa spółek, do której należą przedsiębiorstwa oraz banki i instytucje finansowe, które w przeszłości zdobyły 3 razy pierwsze miejsca w rywalizacji podstawowej i zdaniem kapituły konkursu The Best of The Best powinny być benchmarkami raportowania rocznego dla pozostałych emitentów papierów wartościowych. Powyższe oznacza, że każda część raportu rocznego powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym, rekomendacjami ESMA i KNF, zbadana lub zweryfikowana przez biegłego rewidenta, jeśli odrębne przepisy to nakazują z tzw. „czystą” opinią, czyli bez zastrzeżeń. Dodatkowo w raportowaniu ważne są dobre praktyki, czyli storytelling, filozofia raportowania zintegrowanego, spójna i logiczna forma a także właściwy format, wpływający na wizualizację w przeglądarkach internetowych. Dlatego kryteria oceny raportów rocznych w rywalizacji podstawowej będą stanowiły tzw. basic w weryfikacji laureatów nagród The Best of The Best, czyli realną przewagę konkurencyjną będzie można osiągnąć znacznie przewyższając ten poziom. Będzie się to wiązało z możliwością otrzymania tytułu „Diamond The Best of The Best”.

Przygotowanie raportu rocznego to złożony proces. Im większy emitent, tym więcej komórek bierze udział w przygotowaniu tego dokumentu i to nie zawsze oznacza, że taki raport jest lepszy od innych, ponieważ w tak zdefiniowanym procesie niezwykle ważne jest, aby ktoś umiejętnie scalił i zredagował cały dokument, czyli często są to nadmierne objętościowo opracowania.

W przypadku mniejszych spółek z kolei widzimy zbyt często stosowanie funkcji „kopiuj/wklej”, co oznacza, że np. polityki rachunkowości nie są aktualizowane rok do roku o innych częściach raportu nie wspominając. Niezależnie od wielkości spółki bardzo ważną rolę w procesie przygotowania raportów rocznych odgrywa audytor, który nie tylko bada sprawozdanie finansowe, ale też czyta sprawozdanie z działalności i atestuje raport zrównoważonego rozwoju.

Kapituła konkursu „The Best Annual Report”, jak co roku będzie oceniała: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zrównoważonego rozwoju i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Warto pamiętać, że inwestorzy (instytucjonalni i indywidualni) analizują i oceniają raporty roczne pod kątem decyzji inwestycyjnych, ale interesariuszy biznesu, czytających te dokumenty jest dużo więcej. Dlatego emitenci papierów wartościowych powinni szczególnie dbać, aby ich raporty roczne były wizytówką spółek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXI edycji konkursu „The Best Annual Report”. „Parkiet” jest patronatem medialnym konkursu.

