Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego ubiegłoroczna akwizycja obciąża wyniki Grupy Modivo i wymusiła korektę prognoz.

Z jakich powodów zarząd wstrzymał plany ekspansji dla nowo przejętego szyldu Worldbox.

Co dokładnie składa się na wielomilionowe odpisy, które obniżyły roczny wynik finansowy spółki.

Które marki z portfolio grupy zanotowały dwucyfrowe wzrosty na początku drugiego kwartału.

Kierowana przez Dariusza Miłka Grupa Modivo zarobiła w minionym roku mniej niż zakładał zarząd, tnąc prognozę w styczniu. To efekt odpisów wartości towarów i należności od kupionej w ub.r. sieci Worldbox. Za grupą także słaby pierwszy kwartał. Także i tu widać ślady akwizycji, co widać w treści komunikatów. Kierownictwo grupy ogłosiło, że wstrzymuje rozwój tej sieci. Zapewnia też, że drugi kwartał zaczął się od wyższych obrotów w sklepach. Przed środową konferencją zwołaną na godzinę 14. przecenione akcje lekko zyskują.

Reklama Reklama

Wysyp komunikatów Modivo. Plany ekspansji nowej sieci wstrzymane

Grupa Modivo (d. CCC) w środowy poranek miała przedstawić tylko wstępne wyniki za pierwsze trzy miesiące roku 2026-27. Stało się jednak inaczej.

Wyniki kwartału zakończonego 30 kwietnia okazały się dość zbieżne z przewidywaniami biur maklerskich, które opisywaliśmy na początku tygodnia. Przy 2,44 mld zł przychodów (plus 4 proc. rok do roku), raportowany wynik EBITDA grupy wyniósł 230 mln zł (spadek o 39 proc.), a wynik operacyjny 22 mln zł – szacuje zarząd. Biura maklerskie ankietowane przez nas oczekiwały odpowiednio: 2,45 mld zł przychodów i 230 mln zł EBITDA (wg PAP 226 mln zł). Średnia prognoz wyniku operacyjnego mówiła o 16 mln zł.

Spadek EBITDA w I kwartale zarząd tłumaczy słabością oferty Worldboksu, która stopniowo jest poprawiana. „W pierwszej połowie kwartału, oferta Worldbox była zdominowana przez zapas marek partnerskich z dawnego portfolio kaes, a marża brutto wyniosła 24 proc. W kwietniu 2026 r. udział marek licencyjnych w Worldbox przekroczył 40 proc., a marża brutto osiągnęła poziom 55 proc., tj. zgodny z założeniami” – podał menedżment.

Jednocześnie jednak przyznano, że plany rozwoju tej sieci na 2026 r. zostały mocno okrojone, a ekspansja za granicą wstrzymana. Grupa musi ponosić zwiększone wydatki na marketing istniejącej sieci. Jak podaje „uruchomione zostają działania promocyjne ukierunkowane na budowanie rozpoznawalności szyldu”.

Podany przez grupę skorygowany wynik EBITDA za I kw. br. jest natomiast wyższy od oczekiwań biur: wynosi 296 mln zł. Specjaliści nie oczekiwali tak dużej różnicy wobec rynku raportowanego. Pozycja ta w tabelach Modivo jest też wyższa niż rok temu. Zarząd Modivo przeszacował bowiem skorygowaną EBITDA sprzed roku i podał, że wynosiła ona 278 mln zł (a nie ponad 320 mln zł jak rok temu podano).

Wybiegając wprzód poza pierwszy kwartał obuwniczo-odzieżowa firma poinformowała, jak idzie jej sprzedaż w sklepach w maju. Miesiąc – podobnie jak już zapowiadało LPP – jest dla handlowców korzystniejszy niż chłodne tygodnie kwietnia. Od 1 do 18 maja sklepy grupy miały przychody wyższe o 22 proc. niż przed rokiem, a te, które istniały w obu okresach (ang. like for like, LFL) o 12 proc. – podał zarząd. Marża operacyjna brutto powiększyła się o 2 pkt proc.

Największe dynamiki w tym prawie trzytygodniowym okresie zanotowała sieć Half Price (plus 54 proc. rok do roku i plus 19 proc. LFL). Szyld CCC odnotował wzrosty o 10 proc. i 6 proc., a szyld Modivo (podano tylko wzrost w skali roku, bez LFL) o 7 proc.

Odpisy obniżą wynik 2025 r.

Jednak poza wynikami kwartalnymi polkowicka grupa sypnęła także dwoma innymi komunikatami, które przynoszą negatywne informacje.

W pierwszym poinformowała o dodatkowych odpisach w łącznej kwocie około 86 mln zł, które obciążą roczne wyniki i sprawią, że EBITDA będzie istotnie odbiegać od zapowiedzianego, i tak już skorygowanego, poziomu. W styczniu zarząd przyznał, że nie przekroczy ona 1,7 mld zł, a raczej wyniesie 1,43-1,47 mld zł. Jaka będzie ostatecznie teraz nie wiadomo, ale zapewne niższa niż 1,4 mld zł.

W drugim komunikacie spółka przesunęła publikację sprawozdania rocznego o tydzień: z 22 na 28 maja.

– Spodziewałem się negatywnej reakcji rynku na informacje podane przez Grupę Modivo. Zaskoczeniem nie są ani słabe wyniki kwartalne, ani dobre majowe, natomiast nie spodziewałem się dodatkowych odpisów obniżających wynik za miniony rok. Wygląda na to, że po raz kolejny wyniki roczne będą się znacząco różnić od danych wstępnych – zauważa Łukasz Wachełko, wiceszef biura analiz w Wood&Company.

Jak tłumaczyć odpisy utworzone w poczet wyniku za miniony rok? – Po części wygląda na to, że biznes Worldboxu, który kupili, jest do tej pory słabszy niż myśleli. Aby powiedzieć więcej musielibyśmy znać więcej szczegółów: który towar się nie sprzedawał i dlaczego – mówi Wachełko.

Modivo poinformowało, że główne pozycje, które sumarycznie spowodowały ustalenie wyniku EBITDA na poziomie istotnie odbiegającym od poprzednio opublikowanych wyników wstępnych są trzy: pierwsza to odpis na towary niepełnowartościowe (31,5 mln zł). Druga to większa rezerwa na przyszłe wykorzystanie kart podarunkowych wydanych w latach 2023-2025 (31 mln zł), co menedżment tłumaczy „większą niż pierwotnie zakładano powracalnością konsumentów”. Po trzecie, w końcu grupa przyznała, że nie odzyska wszystkich pieniędzy od przejętych spółek: MKI i Worldbox (wcześniej MKRI). Wstępny odpis oszacowano na 24,2 mln zł.

Modivo zastrzega, że sporządzanie sprawozdań finansowych za 2025 r. jeszcze trwa.