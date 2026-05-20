Strata operacyjna wyniosła 24,83 mln zł wobec 343,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 25,2 mln zł wobec 394,98 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 702,63 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 868,89 mln zł rok wcześniej.

Wśród najważniejszych wydarzeń spółka wskazała dokonanie odpisu aktualizującego bilansową wartość aktywów trwałych w wysokości 522,5 mln zł, w związku z wynikami przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów wg stanu na koniec 2025 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 25,01 mln zł wobec 278 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka jest producentem węgla kamiennego. Od 2015 r. należy do Grupy Kapitałowej Enea. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,85 mld zł w 2025 r.