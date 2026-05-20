Raport kwartalny Apatora został pozytywnie przyjęty przez rynek. Podczas wtorkowej sesji jego akcje zwyżkowały nawet o blisko 8 proc.

Obroty Apatora w górę

Według wyjaśnień zarządu poprawa rentowności wynikała z wyższych obrotów, poprawy efektywności operacyjnej i kontroli kosztów. Motorem poprawy przychodów były segmenty gazu i energii elektrycznej przy porównywalnej rok do roku sprzedaży w segmencie wody i ciepła. Apator jest beneficjentem przyspieszającego trendu wymiany urządzeń pomiarowych na inteligentne w Polsce i Europie oraz inwestycji operatorów w specjalistyczną aparaturę i systemy ICT. – Polska wchodzi w fazę intensywnej modernizacji i przebudowy infrastruktury sieciowej. Przez lata poziom cyfryzacji sieci energetycznych pozostawał niższy niż w Europie Zachodniej, jednak obecnie obserwujemy wyraźne przyspieszenie inwestycji. Kluczowe kierunki tego procesu obejmują wdrożenia zaawansowanych systemów odczytowych (AMI) i digitalizację pracy operatorów systemów dystrybucyjnych, dalsze zwiększanie możliwości przyłączeń OZE, modernizację i automatyzację stacji transformatorowych – wskazuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora. – Za nami również kolejny bardzo dobry kwartał w segmencie wody i ciepła, gdzie – mimo niekorzystnych warunków pogodowych – obroty były porównywalne do I kwartału 2025 r. Do dobrych wyników mocno przyczynił się także segment gazu, który osiągnął rekordową sprzedaż kwartalną. To potwierdzenie naszej elastyczności operacyjnej i skuteczności strategii produktowej, co finalnie przyłożyło się na dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów całej Grupy i dalszą poprawę rentowności naszego biznesu – podkreśla.

Jednocześnie pozostaje ostrożny w ocenie perspektyw na kolejne kwartały. – Warunki geopolityczne pozostają wymagające – wysoka inflacja kosztów materiałów i transportu może negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. Tym większe nadzieje wiążemy ze strategicznymi działaniami Unii Europejskiej, ukierunkowanymi na poprawę konkurencyjności europejskich firm oraz przyspieszenie rozwoju zdolności przemysłowych w Europie. Oczekujemy również efektów wdrożenia kryteriów local content na rynku krajowym, które mogą dodatkowo wzmocnić pozycję producentów działających w Polsce i UE – wyjaśnia prezes.

W ocenie zarządu Apatora silne przepływy pieniężne i bezpieczny poziom zadłużenia pozwalają na inwestycje ukierunkowane na rozwój nowych produktów i mocy produkcyjnych. Plan na 2026 r. zakłada wydatki inwestycyjne na poziomie ok. 80 mln zł, z czego nieco ponad 20 mln zł wydano w I kwartale. Według wcześniejszych zapowiedzi 2026 r. miał być ostatnim rokiem wzrostów wydatków, by w latach 2027-2028 spaść do niższych poziomów.

Efektowna poprawa w wynikach Apatora

Grupa Apator bardzo udanie weszła w 2026 r., notując wyraźną poprawę wyników rok do roku. W I kwartale 2026 r. zanotowała 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 65 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 35 proc., do 47,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 332,9 mln zł i były o 17 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rezultaty były nieznacznie lepsze od oczekiwań analityków. – Wyniki za I kwartał 2026 r. podobają nam się ze względu na wyższe przychody i wzrost marży, to był dobry początek roku. Pozostajemy optymistami, nasza cena docelowa wynosi 28,4 zł na akcję – kwituje Damian Szparaga, analityk BM Pekao.