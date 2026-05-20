Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania pozwoliły Grupie Amica na wzrost zysku i rekomendację wyższej dywidendy w obliczu spadku przychodów.

Które rynki zagraniczne straciły na znaczeniu, a w których regionach producent AGD widzi potencjał ekspansji.

Zarząd Amiki rekomenduje wypłatę 19,2 mln zł dywidendy, co oznacza 2,5 zł na akcję. Przed rokiem producent AGD wypłacił 2 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 8 lipca, a wypłata ma nastąpić 16 lipca br.

Amica chce dywidendy

Grupa miała w 2025 roku ponad 2,4 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza ich spadek 6 proc. rdr. Grupa wypracowała 17,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost 33 proc. Na dywidendę ma trafić 19,2 mln zł, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę propozycję, a finalne decyzje podejmie czerwcowe Walne Zgromadzenie.

– Dzięki dobrej sytuacji finansowej możemy pogodzić prowadzone i planowane inwestycje z bezpośrednimi wypłatami do akcjonariuszy, nawet po tak wymagającym roku, jakim był rok 2025 – mówi Robert Stobiński, prezes Grupy Amica. – Konsekwentnie realizowana strategia oznacza koncentrację na podstawowym biznesie i kluczowych rynkach z jednoczesną optymalizacją kosztów, wykorzystując nowoczesne technologie w procesach analitycznych i automatyzacji niektórych procesów biznesowych jako sposobu na zwiększenie efektywności oraz innowacyjności realizowanych działań – dodaje.

Spółka podkreśla, że wynik EBITDA Grupy Amica za 2025 rok wzrósł o 7 proc. rdr, do 134,4 mln zł, co oznacza wzrost marży EBITDA o 70 punktów bazowych, do 5,6 proc., tym samym przekraczając cel zapisany w strategii. Mimo spadku przychodów, wzrosty dotyczyły również rentowności na poziomie operacyjnym, brutto i netto. Amica zoptymalizowała również m.in. zarządzanie zapasami, zwiększając ich jakość i rotację, a zmniejszając ich wartość o ponad 95 mln zł (czyli 17 proc.), co pozytywnie przełożyło się na kapitał pracujący i przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Kryzys w AGD trwa

Spółka raport za pierwszy kwartał 2026 r. ogłosi 29 maja.

Rynek polski odpowiadał za 36 proc. sprzedaży i jako jedyny nie zanotował jej spadku. Region Zachód, w tym Skandynawia, generuje 49 proc., ale zanotował spadek obrotów o niemal 7 proc. Pozostałe rynki to 15 proc. i również widać spadek, ale to efekt zniknięcia wyniku Rosji. Gdyby dokonać korekty o te wydatki, wówczas wynik regionu nie uległby zmianie. Dodatkowo mocno rośnie w jego ramach

sprzedaż w Azji Centralnej, Amica planuje też rozszerzanie swojej obecności w tej części świata.

Na koniec grudnia 2025 roku, po wypłacie ponad 15 mln zł dywidendy i ponoszeniu bieżącego CAPEX-u, Grupa Amica dysponowała 136 mln zł gotówki. Jej wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do najniższych wartości od lat – do zaledwie 0,44.