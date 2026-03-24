Dziś na otwarciu notowań ciągłych akcje Trans Polonii kosztowały 12 zł, co oznaczało wzrost kursu o 5,3 proc. Po kilku minutach popyt był jednak tak duży, że ich cena zwyżkowała nawet do 14,5 zł, czyli o 27,2 proc. Tym samym walory transportowej spółki osiągnęły najwyższą w historii wycenę.
Bezpośrednim powodem wzrostu zainteresowania inwestorów Trans Polonią jest opublikowany w poniedziałek wieczorem komunikat giełdowy. Dotyczy on podjęcia przez zarząd uchwały o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej oraz o kontynuowaniu procesu akwizycji w kolejnych etapach.
Giełdowa spółka informuje, że w ramach realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje prowadziła wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia wybranego podmiotu. W ich trakcie zawarła umowę o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement), złożyła ofertę nabycia (non-binding offer) oraz otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.
Podmiot, którym jest zainteresowana Trans Polonia, jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Osiąga około 450 mln euro przychodów rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej. Na razie jego nazwa nie została ujawniona ze względu na dobro prowadzonych negocjacji oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy.
Trans Polonia szacuje koszt przejęcia na około 2 mld zł. Wartość ta może ulec zmianie, w szczególności w wyniku badania due diligence, negocjacji warunków umowy nabycia oraz dokonania ostatecznej wyceny.
Giełdowa spółka podaje, że kluczowym etapem ewentualnego przejęcia będzie szczegółowe badanie due diligence obejmujące analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną interesującej ją grupy kapitałowej. Uzyskane wyniki będą stanowiły podstawę do podjęcia przez zarząd Trans Polonii decyzji dotyczącej złożenia wiążącej oferty nabycia.
Potencjalna transakcja ma być finansowana w oparciu o kredyt bankowy lub konsorcjalny, podporządkowane finansowanie dłużne (private debt) oraz wpływy z ewentualnego zbycia akcji własnych spółki (uprzednio nabytych w celu realizacji dalszych przejęć). Ponadto zastrzeżono, że nie zakłada się podwyższenia kapitału zakładowego Trans Polonii i emisji akcji.
Giełdowa spółka w ramach przygotowań do akwizycji przeprowadziła już wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym z bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju oraz wybranymi funduszami private debt. Potwierdziły one wykonalność koncepcji finansowania Trans Polonii, przy zastrzeżeniu, że ostateczna struktura finansowania uzależniona będzie od wyników badania due diligence oraz potwierdzenia kondycji finansowej i wyników operacyjnych nabywanej grupy na kolejnych etapach procesu akwizycyjnego. Na obecnym etapie żadne wiążące zobowiązania dotyczące finansowania nie zostały jednak podjęte.
Z ostatnich danych wynika, że grupa Trans Polonia wypracowała po trzech kwartałach ubiegłego roku 162,1 mln zł przychodów, co oznaczało ich spadek o 4,2 proc. Ponadto poniosła 1,7 mln zł straty netto wobec 2,2 mln zł zysku netto rok wcześniej. Jest to przede wszystkim konsekwencja procesu akwizycyjnego związanego z zakupem grupy Nijman/Zeetank. Spółka zauważa, że w wynikach ujęto jednorazowe koszty transakcyjne w wysokości około 5 mln zł, co przejściowo obciążyło wynik operacyjny.
Trans Polonia warunkową umowę nabycia 100 proc. udziałów w Nijman/Zeetank podpisała 17 czerwca 2025 r. Wartość transakcji ustalono na maksymalną kwotę 34,9 mln euro (około 150 mln zł). Podano wówczas, że roczne przychody nowej grupy Trans Polonia (po połączeniu z Nijman/Zeetank) przekroczyłyby 0,5 mld zł.
Trans Polonia planuje opublikować raport finansowy za 2025 r. w dniu 29 kwietnia.
