Dziś na otwarciu notowań ciągłych akcje Trans Polonii kosztowały 12 zł, co oznaczało wzrost kursu o 5,3 proc. Po kilku minutach popyt był jednak tak duży, że ich cena zwyżkowała nawet do 14,5 zł, czyli o 27,2 proc. Tym samym walory transportowej spółki osiągnęły najwyższą w historii wycenę.

Dla Trans Polonii kluczowe będzie badanie due diligence

Bezpośrednim powodem wzrostu zainteresowania inwestorów Trans Polonią jest opublikowany w poniedziałek wieczorem komunikat giełdowy. Dotyczy on podjęcia przez zarząd uchwały o woli wzięcia udziału w procesie nabycia zagranicznej grupy kapitałowej działającej w branży transportowej oraz o kontynuowaniu procesu akwizycji w kolejnych etapach.

Giełdowa spółka informuje, że w ramach realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje prowadziła wstępne rozmowy dotyczące możliwości nabycia wybranego podmiotu. W ich trakcie zawarła umowę o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement), złożyła ofertę nabycia (non-binding offer) oraz otrzymała oficjalne potwierdzenie zakwalifikowania do kolejnego etapu procesu transakcyjnego.

Podmiot, którym jest zainteresowana Trans Polonia, jest grupą kapitałową prowadzącą działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Osiąga około 450 mln euro przychodów rocznie przy zachowaniu standardowych parametrów rentowności dla branży transportowo-logistycznej. Na razie jego nazwa nie została ujawniona ze względu na dobro prowadzonych negocjacji oraz obowiązki wynikające z zawartej umowy.