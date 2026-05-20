Celem pożyczki jest sfinansowanie jedenastu projektów PV, rozwijanych przez Eneę Nowa Energia i jej trzy spółki zależne. Nowe farmy fotowoltaiczne zlokalizowane będą w trzech województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim, wskazano.

"Umowa z BGK to kolejny krok w realizacji strategii Grupy Enea i potwierdzenie ważnej roli Enei Nowa Energia w procesie transformacji energetycznej. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki, które pozwolą ograniczyć koszty realizacji inwestycji. Powstanie aż jedenaście nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 270 MW. Bardzo dziękuję pracownikom naszej spółki za zaangażowanie w cały proces pozyskania środków z KPO. To dzięki naszym wspólnym działaniom transformacja Grupy Enea wyraźnie przyspiesza" - powiedział wiceprezes Enei Nowa Energia ds. finansowych Piotr Skubel, cytowany w komunikacie.

Umowa obejmuje finansowanie do kwoty 417,5 mln zł. Pożyczka została udzielona przez BGK na preferencyjnych warunkach. Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie do 90% wydatków kwalifikowalnych w wysokości ok. 464 mln zł. Finansowanie zostało udzielone na okres do 15 lat od daty pierwszego wykorzystania środków, nie dłużej niż do czerwca 2041 roku.

Moc zainstalowana Grupy Enea w odnawialnych źródłach energii wzrosła w 2025 roku o 220,5 MW rok do roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.