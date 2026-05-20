Celem pożyczki jest sfinansowanie jedenastu projektów PV, rozwijanych przez Eneę Nowa Energia i jej trzy spółki zależne. Nowe farmy fotowoltaiczne zlokalizowane będą w trzech województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim, wskazano.

"Umowa z BGK to kolejny krok w realizacji strategii Grupy Enea i potwierdzenie ważnej roli Enei Nowa Energia w procesie transformacji energetycznej. Wynegocjowaliśmy korzystne warunki, które pozwolą ograniczyć koszty realizacji inwestycji. Powstanie aż jedenaście nowych farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 270 MW. Bardzo dziękuję pracownikom naszej spółki za zaangażowanie w cały proces pozyskania środków z KPO. To dzięki naszym wspólnym działaniom transformacja Grupy Enea wyraźnie przyspiesza" - powiedział wiceprezes Enei Nowa Energia ds. finansowych Piotr Skubel, cytowany w komunikacie.

Enea wyda w tym roku więcej na górnictwo niż na OZE, ale ma powody
Enea wyda w tym roku więcej na górnictwo niż na OZE, ale ma powody

Umowa obejmuje finansowanie do kwoty 417,5 mln zł. Pożyczka została udzielona przez BGK na preferencyjnych warunkach. Środki zostaną przeznaczone na refinansowanie do 90% wydatków kwalifikowalnych w wysokości ok. 464 mln zł. Finansowanie zostało udzielone na okres do 15 lat od daty pierwszego wykorzystania środków, nie dłużej niż do czerwca 2041 roku.

Moc zainstalowana Grupy Enea w odnawialnych źródłach energii wzrosła w 2025 roku o 220,5 MW rok do roku.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 27,54 mld zł przychodów w 2025 r.