Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI.
Ciągle droga ropa, rosnące obawy inflacyjne, coraz szersze grono banków centralnych przymierzających się do podwyżek stóp procentowych, a nastroje inwestorów na rynkach akcji … wyśmienite. Taki przynajmniej obraz sytuacji dają obserwowane przeze mnie regularnie wskaźniki. Weźmy choćby najnowszy sondaż Bank of America wśród zarządzających funduszami. W maju sondażowy wskaźnik optymizmu co do rynków akcji skoczył w górę w … rekordowym tempie. I to od razu do poziomu wyższego niż przed marcową korektą i wyższego niż na szczycie powyborczej euforii w końcówce 2024. Poprzednio tak wysoko był w styczniu 2022 (tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie).
Z kolei wielkość tzw. margin debt (debetu na rachunkach maklerskich) w USA przekroczyła w kwietniu pułap 1,3 biliona dolarów, co stanowi (wg wstępnego szacunku) ponad 5,7 proc. podaży pieniądza M2. To już nieco więcej niż przed marcową korektą i zarazem najwięcej od września 2000. Pocieszać się można tym, że do rekordowego pułapu z marca 2000, czyli szczytu bańki internetowej, jeszcze trochę brakuje (6,4 proc.), ale nie wiem, czy podążanie w tym kierunku byłoby akurat najbardziej wymarzonym scenariuszem.
Wszystko to pokazuje, że rynki chyba trochę zagalopowały się w trakcie odbicia od marcowych dołków. Przydałby się okres wytchnienia po tym, zawierającym w sobie już elementy euforii, rajdzie.
Kolejnym testem dla rozgrzanych nastrojów będą środowe wyniki Nvidii, wieńczące (bardzo udany) sezon publikacji raportów kwartalnych na Wall Street.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas