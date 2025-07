Przewaga dzięki zaawansowanej optymalizacji

Ekovoltis i enspired zaoferują inwestorom możliwość maksymalizacji przychodów zarówno z rynku regulacyjnych usług systemowych (RUS), jak i z arbitrażu na rynku hurtowym. Na zakupy RUS w Polsce, Polskie Sieci Elektroenergetyczne wydadzą w 2025 r. co najmniej 2,8 mld PLN a według niektórych ekspertów ta kwota może wzrosnąć z czasem nawet do 7 mld PLN. Arbitraż na rynku hurtowym, opiera się na różnicach między cenami kupna i sprzedaży energii w czasie, a ostateczne przychody zależą od wartości spreadu. Algorytmy optymalizacyjne enspired w pełni wykorzystują potencjał obu tych rynków aktywnie dostosowując strategię ofertowania.

Szacuje się, że magazyn energii o konfiguracji 1:2, może wygenerować w skali roku nawet powyżej 1m PLN przychodów z MW — z czego większość w początkowych latach będzie pochodziła z RUS. Z czasem rola arbitrażu będzie się zwiększać. Usługa Ekovoltis i enspired pozwoli w każdych warunkach, stabilnie osiągać wyższe niż średnia rynkowa marże.

Unikalne połączenie kompetencji

Ekovoltis posiada pełną gotowość operacyjną do świadczenia RUS - jako pierwszy Dostawca Usług Bilansujących (DUB) uruchomił komplet systemów niezbędnych do świadczenia RUS - LFC, SOWE i WIRE OHT. Ekovoltis dysponuje też stabilnym zapleczem kapitałowym grupy MS Galleon (ponad 30 MLD kapitalizacji) oraz jednym z najbardziej doświadczonych zespołów specjalistów na rynku energii. Sumując lata praktyki rynkowej kluczowych menedżerów i specjalistów otrzymujemy setki lat rynkowych doświadczeń, skumulowane w jednym zespole.

Enspired zapewnia najbardziej zaawansowaną w Europie technologię optymalizacji magazynów energii, zautomatyzowaną i opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki optymalizacji działającej w czasie rzeczywistym, równolegle na rynku hurtowym i RUS, algorytmy enspired generują i składają średnio 1 300 ofert na jeden magazyn energii w ciągu doby handlowej. Jako jedyny dostawca w Unii Europejskiej poddaje swoje wyniki audytowi niezależnej firmy KPMG – wdrożenia w Niemczech wykazały przychody o około 20 % wyższe niż u konkurencji, a podobne efekty zakładamy również na rynku polskim.

Dzięki połączeniu operacyjnej gotowości i eksperckiej wiedzy Ekovoltis z przełomową technologią enspired inwestorzy otrzymują kompleksowe wsparcie od pierwszego dnia działania magazynu. Ekovoltis gwarantuje szybki dostęp do rynku RUS i arbitrażu, zaś enspired dostarcza dojrzałą, certyfikowaną platformę AI, gotową do natychmiastowego wdrożenia.

Bartłomiej Kalisiewicz, Członek Zarządu Ekovoltis: „Naszym celem w Ekovoltis jest nie tylko sprzedaż zielonej energii, ale aktywne kształtowanie technologicznej przyszłości polskiego rynku. Uruchomienie jako pierwsi w kraju kompletnej infrastruktury Dostawcy Usług Bilansujących było kluczowym krokiem. Teraz, dzięki partnerstwu z enspired, robimy kolejny – oferujemy naszym klientom dostęp do absolutnie najlepszej w Europie technologii optymalizacji magazynów energii. To rozwiązanie pozwoli im wyprzedzić rynek i czerpać maksymalne korzyści z inwestycji, wpisując się w tak pożądane wsparcie dla stabilności Krajowego Systemu Energetycznego”.

Jürgen Mayerhofer, CEO enspired, dodaje: „Polska to niezwykle perspektywiczny rynek dla magazynów energii, z ogromnym potencjałem wzrostu. Bardzo starannie wybieraliśmy partnera do wejścia na ten rynek. Ekovoltis zaimponował nam nie tylko głęboką wiedzą, ale przede wszystkim gotowością technologiczną i innowacyjnym podejściem. Razem zapewniamy kompletne, gotowe do wdrożenia rozwiązanie dla wszystkich inwestorów w magazyny energii w Polsce. Nasza sprawdzona technologia AI i transparentne, certyfikowane wyniki finansowe dają gwarancję, że wspólnie wyznaczymy nowe standardy efektywności i rentowności na polskim rynku”.

O Ekovoltis

Ekovoltis jest wiodącym w Polsce sprzedawcą energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i Dostawcą Usług Bilansujących (DUB). Jako pierwsza spółka obrotu w kraju, firma zintegrowała wszystkie kluczowe systemy (LFC, SOWE, WIRE) umożliwiające świadczenie pełnego zakresu Regulacyjnych Usług Systemowych, aktywnie wspierając transformację energetyczną. Ekovoltis jest częścią grupy kapitałowej MS Galleon GmbH, należącej do Michała Sołowowa, jednej z największych prywatnych grup inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, działającej w sektorach takich jak energia, chemia i nowe technologie.

O enspired

Pochodząca z Austrii spółka enspired jest pionierem w dziedzinie komercyjnej optymalizacji elastycznych aktywów energetycznych, takich jak bateryjne magazyny energii. Firma wykorzystuje najbardziej zaawansowaną na rynku Europejskim, w pełni zautomatyzowaną platformę tradingową. Dzięki zaawansowanym strategiom handlowym, enspired pozwala klientom na monetyzację pełnego potencjału ich aktywów. Firma jest liderem innowacji rynkowych i jako pierwsza na świecie publikuje certyfikowane przez niezależnego audytora wyniki finansowe swojego portfela.

