Największy rodzimy producent przyczep i naczep mocno odczuł załamanie popytu w branży przewozowej, co negatywnie przełożyło się na jego wyniki i sytuację finansową. To sprawiło, że zarząd zrewidował plany inwestycyjne i w 2025 roku na inwestycje planuje przeznaczyć tylko ok. 46 mln zł koncentrując się na kluczowych i niezbędnych inwestycjach wspierających realizację założeń strategicznych grupy. - Obserwowane pierwsze oznaki wzrostu rejestracji naczep i przyczep na wybranych rynkach, na których działa Grupa Wielton, mogą świadczyć o początku stabilizacji rynkowej. Jednakże, doświadczenia ostatnich miesięcy, jak i sytuacja makroekonomiczna oraz gospodarcza krajów Unii Europejskiej sprawiają, że w przyszłość patrzymy z rozwagą. Dokonaliśmy rewizji planów inwestycyjnych i w 2025 roku na inwestycje planujemy przeznaczyć około 46 mln zł. Ponadto, wciąż głównym obszarem naszej koncentracji pozostają zapewnienie kapitału obrotowego, zwiększanie efektywności oraz rozwój portfela produktowego o nowe pojazdy i rozwiązania, które pozwolą nam budować udziały rynkowe w poszczególnych krajach – wyjaśnia Paweł Szataniak, prezes Grupy Wielton.

Jednocześnie spółka zamierza podjąć działania w celu pozyskania finansowania do 50 mln zł do końca czerwca 2025 roku celem wypełnienia zobowiązania, które wynika z konsorcjalnej umowy kredytowej z 2018 roku zawartej w celu finansowania spółki. Plan przewiduje dokapitalizowanie spółki kwotą minimum 50 mln zł przez jej głównych akcjonariuszy poprzez objęcie akcji nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. W celu pozyskania środków na objęcie akcji nowej emisji, największy akcjonariusz MP Inwestors przeprowadziłby procedurę przyspieszonej budowy księgi popytu w celu sprzedaży nie więcej niż 10,6 mln akcji obecnie posiadanych akcji spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji w procesie ABB posłużyłyby podmiotowi w części do pokrycia wkładu pieniężnego na objęcie akcji nowej emisji.

Wielton powiększył stratę netto w I kwartale 2025 r.

W zakończonym niedawno kwartale Grupa Wielton zanotowała 53,2 mln zł straty netto w porównaniu do 17,9 ml zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poziomie wyniku EBITDA było 16,6 mln zł straty wobec 10,6 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się rok do roku o ponad 11 proc. do 486,2 mln zł mln zł.

W odpowiedzi na publikację wyników za I kwartał i plany spółki dotyczące emisji akcji w pierwszej fazie piątkowego handlu inwestorzy pozbywali się akcji Wieltonu, co przełożyło się na ponad 7-proc. spadek kursu.