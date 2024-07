Kto będzie kierował pracami zarządu PKP Cargo? Jest decyzja rady nadzorczej

Decyzją rady Marcin Wojewódka będzie p.o. prezesa do 25 października. Do tego czasu swoje stanowiska zachowają też dwie inne osoby ze ścisłego kierownictwa spółki. To konsekwencja nadal nierozstrzygniętego konkursu na nowych członków zarządu.