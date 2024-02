Rada zawiesiła prezesa PKP Cargo. „Z ważnych powodów”

W czwartek tuż przed północą PKP Cargo w komunikacie giełdowym poinformowało o decyzjach rady nadzorczej dotyczącej zmian dokonanych w zarządzie kolejowej spółki. I tak rada „z ważnych powodów” zawiesiła w czynnościach prezesa Dariusza Seligę i członka zarządu ds. operacyjnych Marka Olkiewicza. Jednocześnie powierza wykonywanie obowiązków prezesa firmy Maciejowi Jankiewiczowi, członkowi zarządu ds. finansowych.

Jakie dokładnie ważne powody zdecydowały o zawieszeniu Seligi i Olkiewicza nie podano. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich daniach miały miejsce dwa istotne wydarzenia o zdecydowanie natywnym wydźwięku dla PKP Cargo. Pierwsze dotyczy rezultatów przewozowych odnotowywanych na polskim rynku. Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że udział spółki w rynku kolejowych przewozów towarowych wynosił w ubiegłym roku już tylko 31,35 proc. pod względem masy przewiezionych ładunków i 33,51 pod względem tzw. pracy przewozowej. Dla porównania w 2022 r. było to odpowiednio 35,56 proc. i 39,36 proc. Dla grupy jest to szczególnie groźne wziąwszy pod uwagę, że udziały są tracone na spadającym rynku. W ubiegłym roku po polskich torach przewieziono łącznie 231,7 mln ton towarów, co oznaczało spadek o 6,8 proc.

Drugą przyczyną zawieszenia Seligi i Olkiewicza może być fiasko negocjacji prowadzonych przez zarząd ze związkami zawodowymi. W ostatnią środę były prowadzone rozmowy mediacyjne dotyczące podwyżek świadczeń pracowniczych w PKP Cargo. Ze strony zarządu uczestniczył w nich m.in. Jankiewicz. Związki zawodowe twierdzą, że zaproponował on możliwość wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w wysokości 430 zł od grudnia 2023 r. Do podpisania porozumienia jednak nie doszło, gdyż jego propozycja wymagała uzgodnienia w pełnym gronie zarządu.

W trakcie przerwy w mediacjach nie było możliwości zwołania posiedzenia zarządu w trybie natychmiastowym w celu omówienia propozycji członka zarządu ds. finansowych. Z kolei obecny podczas mediacji Jacek Rutkowski, członek zarządu ds. handlowych spółki nie miał pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań za 2023 r. Odmówił też uzgodnienia i parafowania projektu porozumienia z podwyżką zaproponowaną przez Jankiewicza.