Nowe wymogi dla zdjęć do szkolnych legitymacji. Polacy mają na to sposób

Premiera Snap4ID przypada na moment, w którym w Polsce zmieniają się wymagania dotyczące zdjęć do legitymacji szkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji z 26 marca 2026 r. wskazuje, że fotografia posiadacza legitymacji szkolnej ma spełniać szczegółowe wymogi techniczne dotyczące zdjęcia załączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego – w praktyce oznacza to, że nie wystarczy dowolne zdjęcie portretowe. Znaczenie mają m.in. właściwa pozycja głowy, patrzenie na wprost, neutralny wyraz twarzy, widoczność oczu i brwi czy zasady dotyczące okularów i nakrycia głowy.