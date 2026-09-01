Nowe wymogi dla zdjęć do szkolnych legitymacji. Polacy mają na to sposób

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Spółka stworzyła internetowe oprogramowanie, które pozwala wykonać w pełni rzetelne, zgodne z oficjalnymi wytycznymi zdjęcie biometryczne za pomocą zwykłego smartfona. Fot. mpr
Premiera Snap4ID przypada na moment, w którym w Polsce zmieniają się wymagania dotyczące zdjęć do legitymacji szkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji z 26 marca 2026 r. wskazuje, że fotografia posiadacza legitymacji szkolnej ma spełniać szczegółowe wymogi techniczne dotyczące zdjęcia załączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego – w praktyce oznacza to, że nie wystarczy dowolne zdjęcie portretowe. Znaczenie mają m.in. właściwa pozycja głowy, patrzenie na wprost, neutralny wyraz twarzy, widoczność oczu i brwi czy zasady dotyczące okularów i nakrycia głowy.
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