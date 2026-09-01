W spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej Azoty nie widać końca sporów między związkami zawodowymi a zarządami. Co więcej, pojawiła się nowa sprawa, która oburza pracowników. Chodzi o niedochowanie pierwotnego terminu emisji ponad 33,7 mln akcji serii E, o wartości około 0,6 mld zł, kierowanej do Skarbu Państwa. Zgodnie z podjętą przez walne zgromadzenie decyzją oferta powinna być przeprowadzona w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały, czyli do 13 września.