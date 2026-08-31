Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Text w I kwartale 2026/2027

Jak zareagował kurs

Co o spółce sądzą analitycy

Jaka będzie dywidenda

Notowania spółki Text rozpoczęły poniedziałkową sesję od mocnej przeceny. Przed południem akcje tanieją o prawie 8 proc. w reakcji na opublikowane wyniki. Są niższe niż oczekiwał rynek.

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Jak analitycy oceniają wyniki spółki Text

Wynikom grupy Text przyjrzeli się eksperci BM PKO BP. W raporcie analitycznym podkreślili, że wyniki za I kwartał roku 2026/2027 były o 7-9 proc. niższe od ich oczekiwań oraz o 10-12 proc. słabsze od konsensusu.

„Choć taka relacja nigdy nie wygląda dobrze, tym razem nie odbieramy jej szczególnie negatywnie. Wygląda na to, że MRR (powtarzalne przychody abonamentowe – red.) z końca kwartału nie był w pełni reprezentatywny dla średniego poziomu przychodów w okresie, zwłaszcza w kontekście podwyżek cen, ponieważ główna różnica względem oczekiwań pojawia się po stronie przychodów” – czytamy w raporcie. Jednocześnie analitycy oceniają, że kontrola kosztów oraz generacja gotówki pozostały przyzwoite.

Zarząd przedstawił również miękką aktualizację operacyjną dotyczącą lipca i sierpnia.

„W tym aspekcie dostrzegamy co najmniej ciemnożółtą lampkę ostrzegawczą” – napisali w raporcie eksperci. Zwracają uwagę, że według spółki MRR spada kwartał do kwartału, choć pozostaje wyższy rok do roku. Nie podano konkretnych wartości.

Eksperci czekają teraz na oficjalne KPI za II kwartał roku 2026/2027 (kalendarzowy trzeci kwartał), które zostaną opublikowane na początku października. Sygnalizują też jednak, że dotychczasowy obraz wynikowy stanowi ryzyko dla ich tezy inwestycyjnej zakładającej poprawę wyników spółki. Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka oraz relatywnie ograniczony potencjał wzrostu kursu, nie postrzegają już jej jako faworyta.

Jakie wyniki miał Text w I kwartale 2026/2027

Na dzień 30 czerwca 2026 roku wartość powtarzalnych przychodów abonamentowych osiągnęła 7,46 mln USD, co oznacza wzrost o 4 proc. w skali roku i 7,6 proc. w stosunku do stanu na koniec poprzedniego kwartału. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 89,5 mln USD.

- W I kwartale odnotowaliśmy solidny wzrost MRR oraz wysokie przepływy pieniężne. Cieszy też solidna kontrola kosztów. Oczywiście nadal intensywnie pracujemy nad rozwojem produktowym i poprawą w zakresie akwizycji klientów – powiedział Mariusz Ciepły, prezes spółki Text.

Grupa miała w I kwartale roku finansowego 2026/2027 29,1 mln zł zysku netto wobec 31 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy oczekiwali średnio 32,5 mln zł. EBITDA spadła rok do roku o ponad 7 proc. do 38,6 mln zł wobec 42 mln zł oczekiwanych przez rynek. Zysk operacyjny spadł jeszcze mocniej – o 11 proc. do 31,5 mln zł i był o prawie 11 proc. niższy od prognoz.

Z kolei przychody poszły w dół o niespełna 2 proc. do 83,2 mln zł wobec prawie 88 mln zł prognozowanych przez analityków. W dolarze amerykańskim (w tej walucie spółka wypracowuje zdecydowaną większość przychodów) wyniosły 22,61 mln, wobec 22,15 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,1 proc.

Jaką dywidendę wypłaci Text w 2026 roku

Marża brutto na sprzedaży wzrosła do 69,6 proc. z 67,5 proc. w poprzednim kwartale.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 41,5 mln zł, co oznacza wzrost o 22,2 proc. Na koniec tego okresu spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 93,9 mln zł. Text podtrzymał politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku, chyba że pojawią się okazje inwestycyjne, które zapewniłyby spółce i akcjonariuszom wyższą stopę zwrotu niż wypłata dywidendy.

Walne zgromadzenie 6 sierpnia zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 109,7 mln zł. Oznacza to wypłatę 4,26 zł na akcję. Uwzględniając zaliczki, do wypłaty pozostanie 2,13 zł na walor. Dzień dywidendy ustalono na 8 października, a wypłaty na 15 października.

Kurs rynkowy wynosi dziś 45,5 zł. Oznacza to 4,7-proc. stopę dywidendy, biorąc pod uwagę samą kwotę pozostałą do wypłaty. Przy całkowitej dywidendzie (czyli 4,26 zł na akcję) stopa wynosi 9,4 proc.