Miniony tydzień przyniósł bardzo silne przetasowania na mapie sektorowej. Największą tygodniową stopę zwrotu zanotowało górnictwo (+5,78 proc.), ale pod względem zmiany układu sił zdecydowanie wyróżnia się chemia. Indeks zyskał 3,08 proc., siła trendu relatywnego wzrosła aż o 92 p.p., do +38 proc., a pozycja relatywna osiągnęła najwyższy w zestawieniu poziom +1,14 σ. Na drugim biegunie znalazły się gry. Spadek o 7,58 proc. przełożył się na pogorszenie siły trendu o 77 p.p., do -38 proc., oraz spadek pozycji relatywnej o 1,28 σ, do -1,11 σ. Trudno o bardziej czytelny przykład tygodniowej rotacji.

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Foto: parkiet.com

Solidny wzrost zanotowała również energia (+3,27 proc.). Pozycja relatywna poprawiła się aż o 1,01 σ, choć siła trendu nadal wynosi -85 proc. Na razie można więc mówić raczej o pierwszej próbie wychodzenia z wcześniejszej słabości niż o trwałej zmianie trendu. Słabo zachowały się natomiast paliwa (-2,69 proc.), które oddały część wcześniejszej przewagi. Ich pozycja relatywna spadła do -0,38 σ, a siła trendu obniżyła się do +38 proc.

Foto: parkiet.com

Ważne chwile dla WIG - Paliwa

To właśnie paliwom przyglądamy się w tym tygodniu bliżej. Kurs nie zdołał przełamać szczytu z końca lipca i obecnie obserwujemy korektę widoczną zarówno na samym indeksie, jak i w jego zachowaniu względem rynku. Pozycja relatywna przesuwa się w stronę -1 σ, poziomu, który od początku 2026 r. kilkukrotnie wyznaczał końce wcześniejszych korekt. Jednocześnie kurs zbliża się do ważnego wsparcia w okolicy 17400 pkt, gdzie zbiegają się luka z początku lipca oraz dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Najbliższe sesje mogą więc przynieść istotne rozstrzygnięcie. Obrona tej strefy dawałaby szansę na odbudowę siły nominalnej i relatywnej, natomiast jej przełamanie wyraźnie pogorszyłoby obraz sektora w obu ujęciach.