Z tego artykułu dowiesz się: Które spółki nie wypłaciły jeszcze dywidendy.

Które zaoferują najwyższą stopę.

Jak zapowiadają się tegoroczne zyski spółek.

Jak radzą sobie spółki SP.

WIG rozpoczął tydzień od wzrostów. Po południu zyskiwał prawie 1 proc. i miał wartość ponad 153 tys. pkt. Od jesieni 2022 r. porusza się w trendzie wzrostowym i przybywa głosów, że czas łatwych zysków się skończył. Na znaczeniu będzie zyskiwać dobra selekcja spółek – szczególnie w obliczu perspektywy rosnących stóp procentowych i pogarszających się nastrojów na światowych rynkach akcji.

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W tak niepewnym otoczeniu rynkowym na znaczeniu zyskują spółki dzielące się z zyskiem z akcjonariuszami. Takich na warszawskiej giełdzie jest coraz więcej. Dobrze pokazuje to skład indeksu WIGdiv. Grupuje on spółki płacące dywidendę regularnie przez ostatnie pięć lat obrotowych. Jeszcze cztery lata temu tworzyło go nieco ponad 30 spółek, a teraz 44.

Solidne zyski spółek

Czas pokaże, jak na tegoroczne zyski spółek (czyli przyszłoroczne dywidendy) wpłynie utrzymująca się trudna sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie, która podbija koszty. Analiza wyników za I półrocze 2026 r. pozwala mieć nadzieję, że spółki z tymi wyzwaniami radzą sobie całkiem dobrze. A póki co nadal jest gros firm, które nie wypłaciły jeszcze dywidendy tegorocznej.

Foto: GG Parkiet

Z naszych szacunków wynika, że w ponad dwudziestu spółkach nie było jeszcze dnia ustalenia prawa do dywidendy. Sprawdziliśmy, które z nich zaoferują inwestorom najwyższą stopę dywidendy i które wypłacą najwięcej w ujęciu nominalnym.

Rzut oka na liderów

Wysoką ponad 8-proc. stopę dywidendy inwestorom w tym roku zaoferuje Esotiq&Henderson. Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu z zysku netto za 2025 r. kwoty 5,87 mln zł dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na akcję. Środki popłyną na konta inwestorów 17 grudnia, natomiast dniem ustalenia prawa do wypłaty będzie 29 września.

Do grona dywidendowych liderów załapał się też producent gier, Creepy Jar. Jego akcje są obecnie wyceniane na 542 zł. Tegoroczna dywidenda wynosi 42,89 zł na walor, co implikuje niemal 8-proc. jej stopę. Dzień ustalenia prawa do wypłaty ustalono na 10 września, a wypłaty na 21 września. Akcjonariusze studia mają powody do zadowolenia. Będą beneficjentami nie tylko wysokiej dywidendy za zeszły rok. W 2026 r. biznes też radzi sobie bardzo dobrze. Na początku roku akcje mocno podrożały na wieść o udanej premierze gry „StarRupture”. Wyniki podbija też dobra sprzedaż flagowego tytułu studia, czyli gry „Green Hell”.

Już od kilku lat solidne dywidendy inwestorom płacą spółki deweloperskie. W 2026 r. również obserwujemy to zjawisko. Przed wypłatą jest jeszcze m.in. Develia, która oferuje niemal 7-proc. stopę dywidendy. Tegoroczne walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 0,73 zł na akcję, a łączna kwota dywidendy to 342,8 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 25 września, a wypłaty na 30 września.

W tym miesiącu przypada również termin ustalenia prawa do wypłaty międzyinnymi w takich spółkach jak Dębica, MCI Capital, Sanok, Ferro czy PZU.

Hojne spółki SP

PZU zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na solidną stopę dywidendy, ale również z powodu wysokiej wartości nominalnej transferowanej do akcjonariuszy. Tegoroczne walne zgromadzenie zatwierdziło wypłatę rekordowej dla akcjonariuszy w wysokości 4,8 zł na akcję, co daje łącznie ponad 4 mld zł. Trafi ona do nich 8 października, a dniem ustalenia prawa do wypłaty będzie 17 września. Biorąc pod uwagę okres rozliczeniowy w KDPW, ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy, to 15 września.

PZU to tylko jeden z licznego grona reprezentantów spółek finansowych, które dzielą się hojnie zyskami. Wiele wskazuje, że w 2027 r. też tak będzie, szczególnie w przypadku spółek z udziałem Skarbu Państwa. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun kilka dni temu zasygnalizował, że MAP spodziewa się zdecydowanie większych wpływów z dywidend ze spółek Skarbu Państwa w przyszłym roku.

– Będziemy prowadzili aktywną politykę dywidendową. Widzimy rosnącą wartość naszych spółek. Spodziewamy się zdecydowanie większych wpływów dywidendowych w przyszłym roku, z zachowaniem stabilnego, niezakłóconego funkcjonowania spółek – powiedział Balczun podczas wspólnej konferencji z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. Dotyczy to nie tylko spółek finansowych, ale również np. z sektora paliwowo-surowcowego, na czele z Orlenem. Ten ma w ostatnich kwartałach bardzo dobrą passę. Otoczenie rynkowe pomaga mu zwiększać zyski, co dobrze rokuje przyszłorocznej dywidendzie.

W sumie zaplanowane dochody budżetu z dywidend od spółek SP mają wynieść 13,9 mld zł – wynika z opublikowanego w piątek projektu ustawy budżetowej.

Dywidendowy krajobraz

Na GPW przybywa spółek, które dzielą wypłatę dywidendy na transze. Coraz więcej firm decyduje się również na wypłaty zaliczek. W tym gronie są Text czy LPP. W LPP, walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu z zysku za 2025/2026 na dywidendę łącznej kwoty 1,67 mld zł, co daje 900 zł na akcję. 30 kwietnia spółka wypłaciłajuż zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 743,5 mln zł, czyli 400 zł na akcję. W przypadku pozostałych 500 zł dzień dywidendy ustalono na 9 października, a wypłaty na 30 października.

Na zagranicznych rynkach popularną formą dystrybucji gotówki do akcjonariuszy są skupy akcji. Na GPW jednak nadal dominuje dywidenda. Natomiast wśród spółek, które zdecydowały się na skup, mamy m.in. Mostostal Zabrze. Zarząd właśnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu do 1 485 585 akcji po 11,5 zł. Łączna kwota, za którą spółka będzie nabywała akcje, ma nie przekroczyć 17,1 mln zł.