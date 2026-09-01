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Rząd ogranicza nieco potrzeby pożyczkowe

Wartość emisji obligacji w 2027 r. ma być nawet o 47 mld zł niższa niż w tym roku. Ale długu będzie szybko przybywać, a koszty obsługi przekroczą 100 mld zł.

Publikacja: 01.09.2026 06:00

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

Foto: Bloomberg

Anna Cieślak-Wróblewska

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 317,1 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej przyjętego przez rząd w piątek. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2026 r., które rząd obecnie szacuje na ok. 320 mld zł, oznacza to niewielki spadek. Potrzeby brutto, czyli uwzględniające także wykup zapadającego długu, mają spaść z przewidywanych 582,5 mld zł w 2026 r. do 565,3 mld zł w 2027 r.

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