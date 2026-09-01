Rząd ogranicza nieco potrzeby pożyczkowe

Potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 317,1 mld zł – wynika z projektu ustawy budżetowej przyjętego przez rząd w piątek. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem na 2026 r., które rząd obecnie szacuje na ok. 320 mld zł, oznacza to niewielki spadek. Potrzeby brutto, czyli uwzględniające także wykup zapadającego długu, mają spaść z przewidywanych 582,5 mld zł w 2026 r. do 565,3 mld zł w 2027 r.