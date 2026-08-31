Poniedziałkowa konferencja budowlanej grupy była jednocześnie spotkaniem ze zrekonstruowanym na początku sierpnia zarządem, z nowym prezesem Piotrem Andrusiewiczem na czele. Od lipca Andrusiewicz był delegowanym z rady nadzorczej p.o. prezesa, potem wygrał konkurs. Na wiceprezesa ds. operacyjnych powołano Dariusza Locińskiego, a w połowie września dołączy Bartosz Krysta jako wiceprezes ds. rozwoju i transformacji. Z poprzedniej ekipy stanowisko utrzymała tylko Marzena Hebda-Sztandkie, wiceprezeska ds. finansowych.

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– Nowa struktura zarządu w lepszy sposób dzieli kompetencje, jeśli chodzi o działalność operacyjną i rozwój. Chcemy położyć nacisk na rozwój oferty, zwiększać aktywność, by pozyskiwać projekty wysokomarżowe, w tym zagraniczne – powiedział Andrusiewicz.

Prezes Andrusiewicz będzie gościem programu Prosto z Parkietu we wtorek 1 września.

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Polimex Mostostal będzie kontynuować strategię przyjętą jesienią 2025 r.

Na lata 2026-2033 grupa zidentyfikowała tort o wartości 41 mld zł, w tym 27,3 mld zł w dziale budownictwa i infrastruktury, 8,3 mld zł nafta–chemia–gaz, 5,4 mld zł energetyka.

Menedżerowie byli pytani o potencjalne przejęcie Torpolu, ale prezes powiedział, że nie ma takiego projektu na tapecie.

Jesienią 2025 r. grupa zaprezentowała strategię na lata 2026-2028. Czy będą zmiany?

– Na dziś kontynuujemy strategię, a nowy podział kompetencji w zarządzie daje większą skuteczność w realizacji tej strategii – powiedział Andrusiewicz. – Jednak otoczenie jest dynamiczne, poważne spółki dokonują rewizji strategii na bieżąco. Stawiamy nacisk na efektywność, a przede wszystkim musimy dostosowywać ofertę do oczekiwań rynku – więc najwięcej zależy od rynku – dodał.

Zgodnie z założeniami strategii, w latach 2026-2028 Polimex Mostostal ma wypracować łącznie 10 mld zł przy ponad 4-proc. rentowności operacyjnej, czyli średniorocznie sprzedaż ma sięgać 3,33 mld zł (to średnia zbliżona do tej z lat 2022-2024), a zysk operacyjny 130 mln zł (w latach 2023 i 2024 grupa poniosła dotkliwe straty).

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W I połowie 2026 r. Polimex Mostostal zaksięgował mniejsze przychody i miał gorszą rentowność

– Wyniki finansowe za I półrocze wpisują się w cele strategii. Przewidywalność i stabilność, selektywne podejście do ofert – nad tym pracujemy – powiedziała Marzena Hebda-Sztandkie.

W I połowie 2026 r. grupa zaksięgowała 1,87 mld zł przychodów, o 2,4 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o 8,3 proc., do 16,2 mln zł (spadek rentowności z 9,2 proc. do 8,64 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 81,2 mln zł, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej. W podobnej skali, do 59,7 mln zł (0,23 zł na akcję), skurczył się zysk netto.

Segment energetyki przyniósł w I półroczu 45 mln zł zysku operacyjnego, nafta–chemia–gaz 57 mln zł, jednak budownictwo przemysłowe poniosło 8,5 mln zł straty (z czego 7,8 mln zł w II kwartale), co jest skutkiem walki cenowej na tym rynku.

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień grupy (w tym kontrakty oczekujące na podpisanie po wyborze oferty) wynosiła 8,66 mld zł. Na segment energetyki przypadało 5,09 mld zł, nafta–chemia–gaz 2,31 mld zł, budownictwo przemysłowe 0,7 mld zł, infrastrukturalne 0,24 mld zł, a na segment produkcji (konstrukcji stalowych) 0,32 mld zł.