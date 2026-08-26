Z tego artykułu dowiesz się: Co ogłosił CD Projekt na Gamescom.

Jak zareagował kurs.

Kiedy będzie czwarty Wiedźmin.

Czy spółka zrealizuje cele z programu motywacyjnego.

Po wczorajszej mocnej przecenie (–5,6 proc. na koniec sesji), dziś notowania CD Projektu lekko rosną. Przed południem akcje są wyceniane na 246 zł po zwyżce o około 1 proc. Inwestorzy najwyraźniej pogodzili się już z informacją, że czwarty „Wiedźmin” trafi na rynek dopiero w 2028 r. i skoncentrowali się na nowych wieściach napływających ze studia podczas trwających targów Gamescom w Kolonii.

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Jaki nowy tytuł zapowiedział CD Projekt

CD Projekt Red 29 września wyda grę „Wiedźmin 3: Dziki Gon – Remaster” – poinformowała spółka podczas wczorajszej wieczornej prezentacji na Gamescom Opening Night Live. Remaster trzeciej odsłony wiedźmińskiej sagi będzie zawierał oba dodatki – „Serca z kamienia” oraz „Krew i wino”. Posiadacze gry dostaną darmową aktualizację do nowej wersji. Ma ona zawierać usprawnienia wizualne, zwiększoną wydajność, ulepszony system walki i nowy system rozwoju postaci.

Nowa wersja gry ukaże się 29 września jako darmowa aktualizacja dla wszystkich posiadaczy gry na GOG, Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Tytuł jest także dostępny w przedsprzedaży na Battle.net oraz Nintendo Switch 2 (posiadacze „Wiedźmina 3” na Nintendo Switch będą mogli odebrać Remaster na Nintendo Switch 2 po premierze).

CD Projekt podczas wczorajszej prezentacji pokazał również zwiastun zapowiedzianego na 2027 r. kolejnego dodatku do trzeciego „Wiedźmina”, czyli „Pieśni przeszłości”. Terminu premiery nie podano (wiadomo tylko, że ma to być 2027 r.). Studio udostępniło natomiast możliwość dodania tytułu do listy życzeń.

„Pieśni przeszłości” powstają we współpracy ze studiem Fool’s Theory – zespołem, w którego skład wchodzą twórcy gier pracujący nad „Wiedźminem 3”. Z kolei remaster powstaje we współpracy z Yigsoft, który również ma już na swoim koncie udaną współpracę przy „Wiedźminie 3”.

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Wiedźmin 4 dopiero w 2028 r.

W poniedziałek członek zarządu CD Projektu Michał Nowakowski poinformował, że spółka planuje premierę „Wiedźmina 4” na 2028 r.

– CD Projekt ciężko pracuje nad nową sagą, w której główną rolę odegra Ciri. Mamy ponad 500 niezwykle utalentowanych deweloperów, którzy tworzą dla was coś naprawdę wyjątkowego. „Wiedźmin 4” zaoferuje ogromny i wciągający, otwarty świat, dynamiczną oraz pełną akcji rozgrywkę, a także głęboką, mającą realny wpływ na wydarzenia historię. Krótko mówiąc, jest to największa, najodważniejsza i najbardziej ambitna gra w naszej historii – zapowiedział Nowakowski.

Trzecia część wiedźmińskiej sagi sprzedała się w liczbie 65 mln egzemplarzy.

– W naszym modelu przyjmowaliśmy premierę w 4Q27, więc możemy mówić o negatywnym zaskoczeniu. Inwestorzy jednak zaczęli oswajać się z takim scenariuszem w momencie potwierdzenia, że dodatek do W3 nie pojawi się w tym roku, co stworzyło małą przestrzeń pomiędzy premierami. Cel programu motywacyjnego na 2027 pozostaje jednak w takim wariancie nierealny do osiągnięcia, ponieważ nie uda się spółce osiągnąć 1,5 mld zł zysku netto bez dużej premiery. Możemy zatem mówić o niewypełnieniu celów przez dwa lata z rzędu, bo w tym roku bez DLC do W3 również będzie trudno dopełnić brakujący wynik – mówi Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities.