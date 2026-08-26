Zysk Nvidii na akcję w drugim kwartale wyniósł 2,22 dol. po korekcie w porównaniu z szacowanymi przez rynek 2,10 dol.

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Dochód netto Nvidii uwzględnia zysk w wysokości 7,8 mld dol. z inwestycji kapitałowych. W pierwszym kwartale zysk z inwestycji kapitałowych sięgnął 15,9 mld dol.

Producent układów scalonych dokonał dużych inwestycji w takie firmy jak Inteli SpaceX.

Nvidia niedawno ujawniła, że posiada udziały w SpaceX o wartości 21 mld dol., co wynika z wcześniejszej inwestycji w wysokości 10 mld dol. w xAI przed fuzją dwóch firm Muska. Wartość tych akcji wynosi obecnie około 17 mld dol.

Przychody Nvidii w drugim kwartale sięgnęły 96,22 mld dol. w porównaniu z szacowanymi 92,17 mld dol. W ostatnim kwartale wzrosły one ponad dwukrotnie w porównaniu do 46,7 miliarda dolarów w tym samym okresie 2025 roku.

Nvidia prognozuje sprzedaż na poziomie 108 miliardów dolarów w bieżącym kwartale, z marginesem błędu 2 proc. Analitycy spodziewali się prognoz na poziomie 104,2 miliarda dolarów.

Firma Nvidia poinformowała, że jej prognozy nie zakładają sprzedaży centrów danych w Chinach.

Nvidia od kilku lat jest w centrum uwagi inwestorów zainteresowanych zarabianiem na hossie związanej ze sztuczną inteligencją.

Układy scalone tej firmy są wykorzystywane do budowy i obsługi najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji, a Nvidia coraz częściej zapewnia wsparcie finansowe w postaci zabezpieczeń i innych ustaleń, które umożliwiają finansowanie i budowę nowych centrów danych AI.

Jednak po historycznym, trzyletnim rajdzie, spółka w tym roku notuje wzrost akcji o zaledwie 13 proc., nieznacznie przewyższając stopę zwrotu na indeksie Nasdaq. Jak pisze CNBC, chociaż firma nadal dobrze prosperuje, na horyzoncie pojawia się konkurencja ze strony m.in. Advanced Micro Devices i Google.

W ciągu ostatniego roku firma Nvidia przebiła szacunki pod względem wszystkich najważniejszych wskaźników – z jedynym wyjątkiem drugiego kwartału ubiegłego roku, kiedy to jej wyniki były zgodne z prognozami.