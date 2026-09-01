Kraj

CDRL – wypłata 0,75 zł dywidendy na akcję

DADELO – wprowadzenie do obrotu giełdowego 120 000 akcji serii D

BRIDGE SOLUTIONS HUB – wypłata 1 zł dywidendy na akcję

S&P GLOBAL – PMI dla polskiego przemysłu w sierpniu

Świat

USA – PMI dla przemysłu w sierpniu, indeks ISM dla przemysłu w sierpniu, wydatki na inwestycje budowlane w lipcu, liczba wakatów według JOLTS w lipcu

Chiny – PMI dla przemysłu w sierpniu

Japonia – PMI dla przemysłu w sierpniu

Strefa euro – PMI dla przemysłu w lipcu, inflacja konsumencka w sierpniu, stopa bezrobocia w lipcu

Niemcy – PMI dla przemysłu w sierpniu

Francja – PMI dla przemysłu w sierpniu

Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w sierpniu