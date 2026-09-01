CDRL – wypłata 0,75 zł dywidendy na akcję
DADELO – wprowadzenie do obrotu giełdowego 120 000 akcji serii D
BRIDGE SOLUTIONS HUB – wypłata 1 zł dywidendy na akcję
S&P GLOBAL – PMI dla polskiego przemysłu w sierpniu
USA – PMI dla przemysłu w sierpniu, indeks ISM dla przemysłu w sierpniu, wydatki na inwestycje budowlane w lipcu, liczba wakatów według JOLTS w lipcu
Chiny – PMI dla przemysłu w sierpniu
Japonia – PMI dla przemysłu w sierpniu
Strefa euro – PMI dla przemysłu w lipcu, inflacja konsumencka w sierpniu, stopa bezrobocia w lipcu
Niemcy – PMI dla przemysłu w sierpniu
Francja – PMI dla przemysłu w sierpniu
Wielka Brytania – PMI dla przemysłu w sierpniu
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