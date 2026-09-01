Optymizm wśród deweloperów. Liczą na lepszą sprzedaż mieszkań

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Najszybciej z rynku znikają dziś tańsze mieszkania. Dobrze sprzedają się przede wszystkim lokale dwupokojowe. Fot. AdobeStock
W czerwcu wzrostu sprzedaży mieszkań spodziewało się tylko 18,2 proc. badanych deweloperów, podczas gdy 26,8 proc. zakładało jej spadek. W lipcu sytuacja zaczęła się odwracać, a sierpniowy odczyt pokazuje już wyraźną przewagę optymistów. Wzrostu sprzedaży w najbliższych miesiącach spodziewa się 57,5 proc. firm, stabilizacji 37,3 proc., a spadku zaledwie 4,7 proc. – W ciągu zaledwie dwóch miesięcy udział deweloperów spodziewających się wzrostu sprzedaży wzrósł ponadtrzykrotnie – wskazują autorzy badań.
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