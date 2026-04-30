Już blisko 80 spółek notowanych na warszawskiej giełdzie wyszło z propozycją wypłaty dywidendy z zysku za 2025 r. W wielu przypadkach wyglądają one bardzo atrakcyjnie dla inwestorów poszukujących zarobku.

Dywidendowe żniwa w bankach

Na sowite wypłaty mogą liczyć akcjonariusze banków, które w większości mają za sobą rekordowy rok pod względem zysków. Jednym z nich jest PKO BP, którego zarząd wyszedł z propozycją wypłaty 6,14 zł na akcję. To oznacza rekordowo wysoki transfer gotówki do akcjonariuszy w kwocie blisko 7,7 mld zł (75 proc. zysku netto za 2025 r.) i stopę dywidendy na poziomie ok. 6,4 proc. Jeśli propozycja zarządu zyska akceptację akcjonariuszy, będzie to najwyższa dywidenda w historii banku. W poprzednim roku na każdą akcję wypłacano 5,48 zł. Biorąc pod uwagę stopę dywidendy, bardzo korzystnie wypada propozycja Banku Pekao, gdzie akcjonariusze mogą liczyć na ok. 8,5 proc. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2025 r. w wysokości 19,77 zł na akcję. Do podziału między akcjonariuszy trafi rekordowa kwota 5,2 mld zł. W zeszłym roku na każdą akcję wypłacano po 18,36 zł, a dwa lata temu było to 19,20 zł.

Na rekordową wypłatę może sobie w tym roku pozwolić Erste Bank Polska (do niedawna funkcjonujący jako Santander BP), który także ma za sobą rekordowy rok pod względem zysków. Jego zarząd zarekomendował przeznaczenie na dywidendę łącznie ok. 5,1 mld zł, czyli blisko 75 proc. zysku za 2025 r., powiększone o dodatkowe środki z zysków z lat ubiegłych. W takim scenariuszu akcjonariusze mogą liczyć na blisko 50 zł na akcję. Przy obecnym kursie akcji daje to wskaźnik wypłaty na poziomie ok. 8 proc. Sowita dywidenda spodziewana jest w BNP Paribas Banku Polska, który w 2025 r. wypracował ponad 3 mld zł zysku netto, z część zostanie wypłacona w formie dywidendy. To oznacza, że na jedną akcję przypadnie 10,20 zł, co daje stopę dywidendy ok. 6,7 proc. Na wyższą dywidendę niż przed rokiem nie mają z kolei co liczyć akcjonariusze Alior Banku, który w zeszłym roku był wyjątkowo hojny, wypłacając im ok. 1,23 mld zł, co dało 9,19 zł na akcję. Tegoroczna propozycja zarządu zakłada, że do ich kieszeni trafi mniejsza kwota – 1,16 mld zł – stanowiąca ok. 50 proc. zeszłorocznego zysku, co przekłada się na wypłatę w wysokości 8,93 zł na akcję. Przy obecnych wycenach na GPW wygląda ona jednak bardzo atrakcyjnie, jeśli weźmiemy pod uwagę stopę dywidendy sięgającą blisko 7,5 proc.

Rekordowe wypłaty giełdowych tuzów

Powody do zadowolenia mogą mieć także akcjonariusze firm spoza sektora bankowego, co w wielu przypadkach przełoży się na ponadprzeciętnie wysokie stopy dywidend. Pod względem nominalnej kwoty dywidendy, która może trafić do akcjonariuszy w tym roku, banki może przebić Orlen, którego zarząd na dywidendę chce przeznaczyć aż 9,3 mld zł. Na każdą akcję przypadnie wówczas 8 zł, a stopa dywidendy przekroczy 6 proc. Tegoroczna dywidenda, o ile zostanie przegłosowana, będzie o jedną trzecią wyższa niż przed rokiem, gdy spółka wypłaciła rekordowe 7 mld zł (6 zł na akcję).

Najwyższą w swojej historii dywidendę zapowiedziało już Asseco Poland. Zgodnie z propozycją zarządu tegoroczna wypłata z zysku wynosząca 13,05 zł na akcję będzie ponad trzykrotnie wyższa niż przed rokiem (stopa dywidendy przekracza 7 proc.). Między akcjonariuszy zostanie rozdysponowana kwota ponad 1 mld zł. W 2025 r. firma poprawiła wyniki operacyjne oraz otrzymała solidny zastrzyk gotówki, finalizując sprzedaż Sapiensa. Transakcja wygenerowała ok. 0,5 mld zł dodatkowego zysku. Warto zauważyć, że dywidendy Asseco z roku na rok są coraz większe, choć tegoroczny wynik trudno będzie przebić. W 2025 r. wypłaciła 269 mln zł dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2024 r., co dało 3,94 zł na akcję.

Mniejsze spółki hojne dla akcjonariuszy

Pod względem stopy dywidendy trudno będzie innym spółkom przebić w tym roku Stalexport, który na wypłatę dywidendy zarekomendował przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego w zeszłym roku oraz część zysków z lat ubiegłych. Tym samym do podziału trafiłoby 180,5 mln zł, co daje 0,73 zł na akcję wobec 0,63 zł wypłaconych rok wcześniej. Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy na bardzo atrakcyjnym poziomie, wynoszącym ponad 25 proc. Tak wysoki wskaźnik wypłaty nie jest często spotykanym przypadkiem na warszawskiej giełdzie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dywidendowe eldorado niebawem się skończy. Spółce z końcem marca 2027 r. wygasa bowiem koncesja na obsługę płatnego odcinka autostrady A4 Katowice–Kraków, który przez lata przynosił jej krociowe zyski.

W bieżącym roku swoich akcjonariuszy nie zawiodą deweloperzy, którzy w ostatnich latach przyzwyczaili ich do sowitych wypłat z zysku, idących w górę w ślad za ich rosnącymi w ostatnich latach zyskami. Pod względem wskaźnika wypłaty pozytywnie wyróżnia się Marvipol. Zamierza wypłacić 1,11 zł na akcję, co przy obecnym kursie daje stopę sięgającą niemal 11 proc. Zarząd spółki zaproponował przeznaczenie na wypłatę całego zysku oraz części kapitału zapasowego, co zapowiada najwyższą dywidendę od czterech lat. Jeszcze korzystniej prezentuje się propozycja Murapolu. Uwzględniając wypłaconą już w grudniu zaliczkę w wysokości 2,94 zł na akcję, łączna wypłata zostanie utrzymana na zeszłorocznym poziomie, co oznacza stopę dywidendy na poziomie blisko 12 proc. Finalnie do kieszeni akcjonariuszy wpłynie jeszcze 1,97 zł na akcję. Podobnie jak w poprzednich latach hojny dla akcjonariuszy będzie Atal. Rekomendowane przez zarząd 4,50 zł na akcję oznacza co prawda nieco niższą wypłatę niż przed rokiem i dwa lata wstecz, ale daje to jednocześnie atrakcyjną stopę dywidendy – blisko 8 proc. W przypadku Domu Development stopa dywidendy wynosi 6 proc. przy wypłacie 14 zł na akcję, z czego 7 zł zostało wypłacone w formie zaliczki. Ponadprzeciętnie wysokie stopy dywidend mogą zapewnić akcje spółek z branży gier. Dzięki bardzo dobrej sytuacji finansowej na wypłatę wysokiej dywidendy może sobie w tym roku pozwolić Ten Square Games. Decyzją walnego zgromadzenia spółki wyniesie ona niemal 64 mln zł, na co zostanie przeznaczona większa część zeszłorocznego zysku. Daje to wypłatę w wysokości 10 zł na akcję, co oznacza bardzo atrakcyjny wskaźnik wypłaty ok. 9 proc. To mniej niż przed rokiem, gdy spółka przeznaczyła na wypłatę ponad 100 mln zł (15,73 zł na akcję). W przypadku spółki Games Operators wskaźnik ten przekracza 8 proc. (1,10 zł na akcję). Z kolei na stopę dywidendy powyżej 7 proc. (42,89 zł na akcję) można liczyć w przypadku Creepy Jar.

Atrakcyjne dywidendy szykują się także w wybranych spółkach przemysłowych. Wiele firm z tego sektora od lat regularnie dzieli się zyskami. Swoich akcjonariuszy nie zawiedzie w tym roku Grupa Kęty. Rekomendacja zarządu przetwórcy aluminium zakłada przeznaczenie na dywidendę 483 mln zł, czyli aż 87 proc. zeszłorocznego zysku netto, co daje wypłatę 49,05 zł na akcję i stopę dywidendy wynoszącą ok. 4,4 proc. Dużo wyższej niż przed rokiem i jednocześnie rekordowo wysokiej wypłaty mogą spodziewać się akcjonariusze Śnieżki. Zarząd producenta farb zarekomendował przeznaczenie na dywidendę prawie 65 mln zł z zysku za 2025 r., co oznacza wypłatę 5,15 zł na akcję. Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy w wysokości ok. 6 proc.