Strata operacyjna wyniosła 9,18 mln zł wobec 14,09 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 7 mln zł (redukcja o 4,7 mln zł r/r). Przychody ze sprzedaży razem sięgnęły 4,57 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 2,72 mln zł rok wcześniej, na co istotny wpływ miała realizacja usług CDMO dla klientów: Novavax z USA, IBMP z Brazylii, Novalgen z UK i WPD z Polski, poinformował Mabion.

Koszty operacyjne w I kw. 2026 r. spadły o 16,9% r/r do 14 mln zł, a stan gotówki na koniec marca 2026 r. wyniósł 6,6 mln zł, uwzględniając pierwsze płatności z finansowania pomostowego w kwocie blisko 40 mln zł, jakie Mabion pozyskał w ciągu ostatnich miesięcy. Nakłady inwestycyjne (capex) pozostały na minimalnym poziomie 0,04 mln zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami spółki.

"Bieżący poziom środków pieniężnych, wraz z etapowo uruchamianymi pożyczkami, zapewnia spółce ciągłość operacyjną oraz ma umożliwić osiągnięcie progu rentowności na poziomie EBITDA do końca 2026 roku" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2026 roku Mabion koncentruje się na poszukiwaniu projektów, które może realizować w modelu współpracy typu co-development, rozszerzając działalność o innowacyjne produkty tworzące własność intelektualną oraz pozwalające dzielić z klientami ryzyko, koszty i przyszłe zyski, wskazano.

Na dzień 19 maja 2026 roku łączna wartość aktywnych ofert Mabion wynosi 258 mln USD, w tym 53 mln USD ofert o wysokim prawdopodobieństwie konwersji, podano także.

"W pierwszym kwartale 2026 roku konsekwentnie realizowaliśmy założenia przyjętej strategii, koncentrując się zarówno na dalszej optymalizacji kosztów i poprawie efektywności operacyjnej, jak i rozwoju perspektywicznych projektów o wyższej wartości dodanej. W raportowanym okresie zredukowaliśmy poziom osiąganych strat, utrzymując jednocześnie dyscyplinę kosztową i zabezpieczając ciągłość operacyjną spółki. Aktualny poziom środków pieniężnych, wspierany etapowo uruchamianymi pożyczkami, tworzy dla Mabion uwarunkowania do dalszego rozwoju biznesu. Wchodzimy właśnie w okres rozstrzygnięć wybranych kontraktów z naszego portfela aktywnych ofert o wysokim prawdopodobieństwie konwersji na poziomie 53 mln USD i równolegle reaktywujemy projekt MabionCD20, który zamierzamy realizować w nowym modelu co-development wraz francuskim partnerem Oddifact SAS" - skomentował prezes Gregor Kawaletz, cytowany w materiale.

Mabion to polska spółka biotechnologiczna. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.