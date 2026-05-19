Borykająca się z garbem krótkoterminowego zadłużenia deweloperska grupa znów wystawiła cierpliwość inwestorów na próbę. W lutym br. udało się zrolować 240 mln zł zapadającego długu – spółka Sobieski Towers pozyskała 134,4 mln zł z emisji papierów ST1 zapadających w lutym 2027 r. oraz 95 mln zł z serii ST2 zapadającej w 2031 r. Okazuje się, że zostały naruszone kowenanty, czyli warunki emisji obligacji. Te zakładały, że do 15 maja zostaną sprzedane trzy nieruchomości – Les Trappeurs, La Rianna, Parc d'Offémont – a wpływy z transakcji, łącznie 27 mln euro posłużą do przedterminowego częściowego wykupu obligacji ST1. Do sprzedaży jednak nie doszło – nie podano przyczyn.

W tej chwili Ghelamco negocjuje z obligatariuszami, żeby nie dochodzili roszczeń z tego tytułu. Porozumienie spółka chce zawrzeć do 29 maja. Jak podaje portal obligacje.pl, serię ST1 w całości objęły fundusze zarządzane przez PKO TFI.

Założyciel Ghelamco dalej próbuje wyprzedawać majątek, by zasypywać długi grupy

Les Trappeurs, La Rianna, Parc d'Offémont to francuskie luksusowe nieruchomości związane z Paulem Gheysensem, szefem i założycielem Ghelamco. Parc d'Offémont – duża posiadłość z zamkiem – od dawna wystawiona jest na sprzedaż. W lutym belgijska prasa pisała, że na majątku zabezpieczyła się brukselska firma ubezpieczeniowa Patronale Life, wspierająca finansowo Gheysensa. W ostatnich latach belgijski milioner, właściciel klubu piłkarskiego Royal Antwerp FC, dwoił się i troił, m.in. wyprzedając prywatny majątek, by gasić finansowy pożar w Ghelamco wynikający z rozjechania się harmonogramów realizacji i sprzedaży z harmonogramami spłaty zadłużenia. Z podobnymi problemami borykało się więcej firm z sektora nieruchomości komercyjnych.

Odkąd jednak belgijskie Ghelamco w czerwcu 2025 r. wykupiło jedyną wypuszczoną poza Polską serię obligacji, o wartości 84 mln euro, wgląd inwestorów jest ograniczony – spółka matka nie musi już publikować sprawozdań finansowych, a ciążył jej nie tylko dług korporacyjny, ale i wobec banków i innych pożyczkodawców.

Ghelamco w Polsce szuka współinwestorów, na sprzedaż flagowy biurowiec

Jeśli chodzi o polską część grupy, najważniejszym zapadającym w krótkoterminowej perspektywie długiem są notowane na Catalyście obligacje o wartości 405 mln zł (wykup 26 marca 2027 r.).

W przyszłym roku zapadają jeszcze trzy serie: w październiku o wartości 125 mln zł, w listopadzie o wartości 23 mln zł, a w grudniu o wartości 5 mln euro. W 2028 r. do wykupu są trzy serie: w styczniu o wartości 125 mln zł, w lipcu 40 mln zł, w listopadzie o wartości 70 mln zł.

Łączna ekspozycja to 788 mln zł i 5 mln euro, a łącznie z papierami wyemitowanymi przez spółki celowe we wrześniu i lutym w ramach rolowania jest to 1,14 mld zł.

Ghelamco w Polsce chce w tym roku sprzedać flagowy biurowiec The Bridge w Warszawie, negocjuje też pozyskanie współinwestorów do projektów z banku ziemi. Udało się na razie zaprosić Atlas Ward do realizacji projektu Nova Marina Gdynia (Ghelamco pozostało 20 proc. w joint venture). Plan naprawczy zakłada też, że długi uda się częściowo zrolować.