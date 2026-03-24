Asseco: rośnie szansa na rekordową dywidendę

Wpływ transakcji sprzedaży akcji zależnej spółki Sapiens na zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięga 500 mln zł. Co to w praktyce oznacza dla inwestorów?

Publikacja: 24.03.2026 15:17

Adam Góral, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Asseco Poland.

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki wpływ miała transakcja sprzedaży akcji Sapiensa na zysk Asseco?
  • Jak kształtowała się dotychczasowa polityka dywidendowa Asseco?
  • Jakie czynniki wskazują na perspektywę wysokiej dywidendy w roku 2026?
  • Jakie warunki są konieczne do realizacji prognozowanej wypłaty dywidendy?

Na 31 marca zaplanowano publikację raportu grupy Asseco za 2025 r. Wiele wskazuje, że dla informatycznej spółki pod względem biznesowym był to bardzo dobry rok. A wyniki dodatkowo podbije zysk zaksięgowany na sprzedaży akcji Sapiensa.

Zmiany własnościowe w Asseco. Klamka zapadła
Technologie
Zmiany własnościowe w Asseco. Klamka zapadła

Jaki będzie zysk Asseco na sprzedaży akcji Sapiensa

Asseco dokonało wstępnego oszacowania wpływu transakcji sprzedaży akcji Sapiensa na zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na około 499 mln zł. Wynik związany z powyższą transakcją, wraz z wynikiem operacyjnym Sapiensa, zostanie zaprezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2025 r. w pozycji działalności zaniechanej. Przypomnijmy, że w grudniu Asseco Poland sfinalizowało umowę sprzedaży większości posiadanych akcji spółki Sapiens przez Formula Systems (Asseco ma udziały w Formuli) na rzecz funduszu Advent.

O tym, że wpływ transakcji na wyniki Asseco będzie znaczący władze rzeszowskiej spółki mówiły już wcześniej.

– Wynik na tej transakcji będzie „istotnie pozytywny”. „Istotnie pozytywny” to nie jest kilka, kilkanaście ani kilkadziesiąt milionów – zasygnalizowała wiceprezes Asseco Poland, Karolina Rzońca-Bajorek.

Adam Góral, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Asseco Poland.
Technologie
Asseco mocno rośnie w Polsce. Na horyzoncie rekordowa dywidenda

Jaką dywidendę w 2026 r. wypłaci Asseco Poland

Od 2004 r. Asseco wypłaciło łącznie akcjonariuszom ponad 3,8 mld zł dywidend. Od kilku lat ich wartość systematycznie rośnie. Z zysku za 2020 r. było to 3,11 zł na akcję (258 mln zł), za 2021 r. 3,36 zł (279 mln zł), za 2022 r. 3,5 zł (291 mln zł), za 2023 r. 3,66 zł (250 mln zł), a za 2024 r. 3,94 zł (269 mln zł).

Biorąc pod uwagę kilka czynników, w tym wysokie zeszłoroczne zyski podbite jeszcze sprzedażą akcji Sapiensa i finalizacją umowy z TSS, można śmiało założyć, że tegoroczna dywidenda od Asseco będzie wyjątkowo wysoka. Analitycy potwierdzają.

– Tak. Sprzedaż akcji Sapiensa zwiększa możliwości grupy co do wypłaty. Ale najpierw konieczny będzie transfer gotówki z Formuli do Asseco Poland, zobaczymy, jaka będzie dystrybucja z samej Formuli – zaznacza Dominik Niszcz, ekspert Trigon DM.

