Telestrada ciągle myśli o Aiton Caldwell

W przeciwieństwie do wielu firm notowanych na tzw. małym rynku, Grupa Telestrada oraz Aiton Caldwell, czyli dwaj operatorzy telekomunikacyjni mający się ku sobie, przedstawili wyniki półrocza o czasie. Nie różnią się one szczególnie od osiągniętych rok temu, choć w obu wypadkach widać lekką poprawę.

Reklama

Grupa Telestrada zakończyła półrocze z prawie 27 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 6 proc. rok do roku. Z kolei Aiton Caldwell zanotował 4,5 mln zł przychodu, o 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Telestrada, podobnie jak rok temu, wykazała zyski. Zysk operacyjny urósł jej o około 5 proc. (do 4,3 mln zł), co przy szybszej dynamice przychodów oznacza pogorszenie rentowności na tym poziomie. Natomiast zysk netto grupy poprawił się o ponad 12 proc., do 3,6 mln zł.

Aiton Caldwell był – także podobnie jak rok wcześniej – na minusie. Jednak straty operacyjna i netto operatora były mniejsze.