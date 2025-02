Notowania spółki Text (dawny LiveChat) rozpoczęły piątkową sesję od spadków. Po godz. 9 akcje tracą 2 proc. i są wyceniane na 55 zł. To o 40 proc. mniej niż 12 miesięcy temu. Spadek wyceny jest reakcją na wyhamowanie dynamiki rozwoju biznesu i pogorszenie wyników. Text właśnie podał dane za III kwartał roku finansowego 2024/2025. Są zbliżone do oczekiwań analityków, a w ujęciu rok do roku widać kilkuprocentowe spadki.

Jakie wyniki ma Text?

W samym III kwartale (październik – grudzień) przychody wyniosły 88,9 mln zł i były o niespełna 1 proc. niższe niż rok temu. EBITDA spadła o 5 proc. do 49,8 mln zł, zysk operacyjny o ponad 8 proc. do 43,6 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w dół o 6 proc. do 41,3 mln zł.

Narastająco w trakcie trzech kwartałów Text ma 265,2 mln zł przychodów i 127,6 mln zł zysku netto. Oznacza to odpowiednio wzrost o 5,2 proc. i spadek o 0,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 136,6 mln zł wobec 138,1 mln zł przed rokiem, a EBITDA wzrosła do 154,3 mln zł z 152,4 mln zł.

Wartość MRR (miesięczne powtarzalne przychody) na koniec grudnia 2024 r. była o 9,4 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 7,1 mln USD. Spółka podkreśla, że wartość ta nie obejmuje szybko rosnących płatności opartych na modelu “pay per usage” jak np. płatności za interakcje wykonywane przez ChatBot (jeden z produktów), a wykraczające poza limit ujęty w abonamencie.