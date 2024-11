W I połowie roku obrotowego 2024/25 (trwającej od kwietnia do września) Grupa Text wypracowała 86,3 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 2 proc. względem analogicznego okresy poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 176,3 mln zł i były o 8,3 proc. wyższe niż rok wcześniej. W samym II kwartale skonsolidowane przychody wzrosły rok do roku o 13,5 proc. do 89,4 mln zł, a zysk netto o 9,5 proc. do 42,5 mln zł. Rezultaty wypadły nieco lepiej od przewidywań analityków.

Jak podaje spółka, istotny wpływ na wynik miało osłabienie amerykańskiej waluty, w której wrocławska spółka generuje praktycznie całość przychodów i tylko część kosztów.

Czytaj więcej Technologie Technologiczne spółki na celowniku inwestorów. Transakcje przyspieszą Wzrost aktywności akwizycyjnej w Europie powinien przełożyć się na rosnące zainteresowani polskimi firmami IT. Na celowniku są w szczególności podmioty posiadające autorskie produkty oferowane w modelu SaaS.

Wartość płatności uzyskanych w I połowie roku przez spółkę wyniosła 45,46 mln USD, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy poprzedniego roku. Wartość MRR (miesięczne powtarzalne przychody) na koniec półrocza była o 8,8 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 7,04 mln USD. Przy czym wartość ta nie obejmuje szybko rosnących płatności opartych na modelu “pay per usage” jak np. płatności za interakcje wykonywane przez ChatBot a wykraczające poza limit ujęty w abonamencie.

- To był pracowity okres w którym rozbudowaliśmy wiele funkcjonalności naszych produktów, najważniejszy jest tu nowy model językowy zastosowany w ChatBot, który istotnie poprawił doświadczenie użytkowników. Obecnie koncentrujemy się na zmianach w infrastrukturze, jakości naszych usług i budowie oferty typu suite - komentuje Mariusz Ciepły, prezes Text.