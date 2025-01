W 2024 r. inwestorzy odwrócili się od XTPL. Kurs kontynuował spadek rozpoczęty w połowie 2023 r. W samym 2024 r. cena akcji obniżyła się o około 40 proc. Firmie kończyła się gotówka, jesienią zdecydowała się na kolejną emisję akcji. Ale początek 2025 r. jest mocy w wykonaniu XTPL na giełdzie. Kurs akcji wystrzeli rosnąc na dwóch sesjach o łącznie 35 proc. To reakcja na umowę na dostawę pierwszej partii modułów UPD (głowic drukujących) z przeznaczeniem do wdrożenia przemysłowego w Chinach. Jaki będzie wyglądał harmonogram tego wdrożenia. Ile urządzeń spółka dostarczy do chińskiego partnera. Jakich wpływów się spodziewa. Kiedy można oczekiwać informacji o wdrożeniach przemysłowych technologii spółki przez kolejnych partnerów. Co będzie produkować czwarta linia biznesowa firmy?

