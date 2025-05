XTPL mocno wierzy w swoją technologię. Chce mocno zwiększyć sprzedaż

„Same wyniki są słabe, na co wcześniej wskazywaliśmy w po publikacji wstępnych wyników sprzedażowych oraz w naszej prognozie. Baza kosztowa pozostała na wysokim poziomie, co w połączeniu z nadal relatywnie niską sprzedażą przekłada się na wysokie tempo spadku środków pieniężnych” - czytamy w komentarzu analityków. Ich zdaniem sytuacja powinna ulec pewnej poprawie w II kwartale, ale i tak oczekują, że cash flow będzie ujemny. Oceniają, że bez istotnej poprawy przychodów w kolejnych kwartałach, spółka będzie musiała poszukać dodatkowych źródeł finansowania. Zapytaliśmy XTPL czy ma takie plany.

- Dzisiaj nie jest to scenariusz, który rozważamy - odpowiedział zarząd.

Jakie plany ma XTPL

Na początku 2025 r. XTPL ogłosiło pierwsze w historii wdrożenie przemysłowe technologii UPD. Bezpośrednim partnerem, do którego dostarczona zostanie pierwsza partia modułów spółki (sześć głowic drukujących), jest wiodący chiński producent maszyn do masowej produkcji nowoczesnych wyświetlaczy. W kolejnym kroku partner zbuduje urządzenia z wykorzystaniem modułów XTPL, które trafią na linię produkcyjną jednego z największych na świecie producentów wyświetlaczy z Chin. Realizacja projektu może potrwać kilka lat.

- Sytuacja na międzynarodowych rynkach, w tym duża niepewność wokół nakładanych ceł, nie sprzyja prowadzeniu globalnej sprzedaży urządzeń jaką realizujemy w XTPL i ma to swoje odzwierciedlenie w niższych niż zakładane przychodach. Jednocześnie nie utraciliśmy żadnej szansy sprzedażowej, a rynki stopniowo przyzwyczajają się do nowej rzeczywistości, dlatego podtrzymujemy oczekiwania co do wzrostu sprzedaży urządzeń DPS w perspektywie całego 2025 r. - mówi Jacek Olszański, członek zarządu ds. finansowych XTPL. Dodaje, że co do zasady znacząco silniejsze pod kątem zamówień i dostaw jest zawsze drugie półrocze. W tym roku też tak powinno być.

XTPL komercjalizuje obecnie trzy linie biznesowe: głowice drukujące, urządzenia prototypujące Delta Printing System oraz nanotusze. Spółka sygnalizuje, że w I kwartale 2025 r. została dostrzeżona przez segment obronny w USA, skąd otrzymała zamówienie.

- Identyfikujemy ten obszar jako kolejny segment o dużym potencjale dla technologii XTPL, zwłaszcza w obliczu bieżących wyzwań związanych z geopolityką i konfliktami w różnych częściach świata. Prowadzimy aktywny dialog z zamawiającym i badamy wzajemne możliwości oraz oczekiwania, a w naszym pipeline sprzedażowym pojawiają się kolejni tego rodzaju klienci – podsumowuje prezes Granek.