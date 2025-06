Podczas piątkowej sesji na GPW akcje Allegro tanieją o 4 proc. do 33,7 zł. Widać duży obrót. Jego wartość w trakcie niespełna godziny sesji sięga 140 mln zł. Na rynek trafiła informacja o roszadach właścicielskich. Jak informuje Bloomberg, fundusze PE sprzedały w ramach ABB łącznie 55 mln akcji po 33 zł za sztukę. To daje wycenę pakietu na ponad 1,8 mld zł.

Wczoraj na finiszu sesji kurs Allegro spadł o około 1 proc. do 35,3 zł. W stosunku do tego poziomu dyskonto w ABB wnosi 6,5 proc. Jest niższe niż średnie dyskonto w ABB w transakcjach realizowanych w ostatnich latach na GPW (około 8-9 proc.).

Szczegóły transakcji ABB w Allegro

Akcje Allegro w ABB sprzedawane były przez fundusze Cidinan Sarl i Permira VI Investment. Stanowią one około 5,2 proc. kapitału spółki.

To już szóste ABB Allegro od czasu debiutu spółki na GPW jesienią 2020 r. Pierwsze przeprowadzono w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł. Kolejne odbyło się wiosną 2024 r. po 29,25 zł i miało wartość 1,9 mld zł. A piąte odbyło się w tym roku w kwietniu po cenie wynoszącej 29,25 zł za sztukę. Najnowsze ABB przeprowadzono zatem po cenie wyższej (o prawie 13 proc.) niż ostatnio, co jest dobrą informacją. Pozytywny jest również fakt, że transakcja zmniejsza nawis podażowy. Natomiast wciąż jest on spory.