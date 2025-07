Spór o sukcesję przeniósł się do Cyfrowego Polsatu

Co się wydarzyło 21 lipca

Jak to możliwe, że rada TiVi dokonała zmian we władzach spółek Cyfrowego Polsatu skoro trwa spór? Według naszych informacji 21 lipca na Cyprze odbyła się rozprawa dotycząca zabezpieczeń udzielonych dzieciom Zygmunta Solorza. Pełnomocnicy dzieci mieli wycofać wniosek o zabezpieczenie w części dotyczącej zakazu zmian we władzach spółek podlegających TiVi. Zgoda sądu na to miała sprawić, że TiVi mogła zmienić prezesów i przewodniczącego rady nadzorczej w wymienionych firmach.

Czytaj więcej Firmy Giełdowe spółki wolne od pozwów synów Zygmunta Solorza Już obaj odwołani z rad nadzorczych ZE PAK i Cyfrowego Polsatu synowie miliardera cofnęli sądowe pozwy o unieważnienie uchwał walnych zgromadzeń ich dotyczących.

Jak pisaliśmy, wcześniej dzieci uzyskały częściowa zmianę zabezpieczenia i TiVi Foundation wprowadziła do spółek cypryjskich dodatkowych dwóch dyrektorów, co miało blokować ewentualne transakcje z wykorzystaniem aktywów grupy. Pełnomocnicy Zygmunta Solorza starają się o unieważnienie zabezpieczeń przed Sądem Najwyższym Cypru. Podnoszą, że zostały one udzielone z naruszeniem prawa, bo bez udziału drugiej strony sporu. Według mec. Kwaśnickiego, Sąd Najwyższy zajął się sprawą i „zawiesił zabezpieczenie umożliwiające powołanie dodatkowych dyrektorów w kilku cypryjskich spółkach”.

Jak długo obowiązywać będą zmiany we władzach Cyfrowego Polsatu? – Nikt w radzie nie podejmował decyzji z myślą o tym, że jutro zostanie zmieniona – mówi mec. Kołkowski.

Mec. Radosław Kwaśnicki przesłał poniższe oświadczenie. „Zygmunt Solorz, będący właścicielem Grupy Polsat Plus, wyraża głęboką dezaprobatę dla dyskutowanych zmian z całą mocą podkreślając bezprawne i pozastatutowe działania leżące u podstaw tej, jedynie przejściowej sytuacji. Dzisiejsze, rzekomo skuteczne zmiany zostaną niezwłocznie zaskarżone, ponieważ stoją w sprzeczności tak z procedurami jak i prawem. Rzekome odwołanie Zygmunta Solorza ze stanowiska Szefa Rady Nadzorczej jest w jego ocenie wyłącznie czasowym wybiegiem mającym na celu zwrócenie uwagi na spór wokół spółki, co nie służy jej bieżącym operacjom. Jest to również desperacki manewr wizerunkowy wynikający z silnej argumentacji mojego Klienta przedstawionej w apelacji od wyroku pierwszej instancji w Liechtensteinie oraz Jego ostatnich sukcesów sądowych na Cyprze oraz w Liechtensteinie. Osoby, które zostały wadliwie umocowane muszą liczyć się z surową odpowiedzialnością z tytułu działań podejmowanych do czasu orzeczeń sądowych dotyczących ich mandatów.”