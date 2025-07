XTPL o płynności i dalszych planach

XTPL jest w trakcie analizy realizacji celów strategicznych. Po jej zakończeniu powinny pojawić się informacje dotyczące dalszych planów. Zdaniem analityków komercjalizacja technologii spółki przebiega wolniej niż wcześniej zakładano, co rodzi pytania o jej płynność. W odpowiedzi na nasze pytania zarząd XTPL informuje, że w ostatnich miesiącach rozpoczęte zostały działania optymalizacyjne w strukturze kosztów. kosztów. Przynoszą już efekty. Jednym z nich jest wolniejszy spadek stanu gotówki. I tak np. w ujęciu kwartał do kwartału spadek ten wyniósł 3,5 mln zł (koniec czerwca vs. koniec marca) wobec spadku o 7,5 mln zł w poprzednim okresie, czyli I kwartale 2025 r. vs. IV kwartał 2024 r.

XTPL wskazuje, że w kontekście płynnościowym dla spółki kluczowe są trzy źródła. Pierwszym są granty, wspomagające prace badawczo-rozwojowe. W ostatnich miesiącach XTPL złożył dwa wnioski grantowe z puli środków krajowych i europejskich na łączną sumę dofinansowania przekraczającą 7 mln zł. Planuje złożenie kolejnych wniosków w II półroczu.

Drugim źródłem finansowania jest kapitał dłużny. Spółka podkreśla, że jest w ciągłym dialogu z instytucjami, zwłaszcza po rozpoczęciu pierwszego wdrożenia przemysłowego na początku 2025 r.

Z kolei trzecią opcją jest emisja akcji. To ostatnia i najmniej preferowana możliwość dokapitalizowania spółki – podkreśla zarząd. Informuje, że w obliczu wdrożonych działań nakierowanych na redukcję kosztów w XTPL oraz przyjmując bazowy wariant tempa komercjalizacji produktów spółki na rynku, nie identyfikuje zagrożenia płynnościowego w II półroczu przy szacowanym stanie środków pieniężnych w wysokości 16,7 mln zł na koniec czerwca 2025 r. oraz wysokim stanie zapasów (4,4 mln zł na koniec I kwartału), stwarzającym potencjał do wygenerowania około 10 mln zł sprzedaży.

– Więcej informacji w tym zakresie spółka będzie mogła przekazać rynkowi po zakończeniu analiz ścieżki realizacji swoich celów strategicznych – podsumowuje XTPL.