Byli prezesi Kino Polska powalczą o wycenę

– Jako SPInka skupiamy się głównie na produkcjach animowanych. Realizujemy serial na YouTube „Blok Ekipa” czy kolejną część „Bogdan Bonera Egzorcysta” dla Netfliksa. Realizowaliśmy również produkcje dla Canal+ – wylicza.

Mniejszościowi akcjonariusze próbowali już raz wprowadzić do rady przedstawiciela. Wtedy był nim Bogusław Kisielewski.

Bogusław Kisielewski to wieloletni prezes Kino Polska TV (2014–2023) związany z firmą od 2007 r.

Kierował firmą po Reischu. – Moim zdaniem to najlepszy kandydat do rady spółki. Bardzo dobrze zna nie tylko tę firmę, ale i rynek – argumentuje Reisch.

– Zgodziłem się kandydować do rady nadzorczej Kino Polska TV, bo ta spółka to moja wielka miłość. Gdy byłem prezesem, mniejszościowi akcjonariusze mieli w radzie nadzorczej dwóch przedstawicieli. Teraz zostali tej możliwości pozbawieni, a myślę, że przy zaangażowaniu, którym dysponują powinni nadal posiadać taką reprezentację. Poza tym, jeśli mogę teraz pomóc swoją wiedzą, to chętnie to zrobię – mówi nam Kisielewski.