Co do zasady koncern wierzy w dalszy rozwój europejskiego przemysłu chemicznego, co znajduje odzwierciedlenie również w jego planach inwestycyjnych i zaangażowaniu w ciągłą modernizację istniejących aktywów. „Nieustannie dążymy do wytwarzania produktów o wyższej wartości dodanej i zapewnienia niezbędnych surowców. Aby zrealizować tę wizję, przeznaczamy ponad 2 mld dolarów na inwestycje i planujemy zwiększenie mocy produkcyjnych o 400 tys. ton rocznie” – informuje MOL.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć jest podwojenie mocy wytwórczych bezwodnika maleinowego (MA). Dzięki temu koncern chce zaspokajać około 15 proc. europejskiego popytu na ten produkt i tym samym awansować na trzecią pozycję wśród największych jego europejskich producentów. Bezwodnik maleinowy jest stosowany głównie w nienasyconych żywicach poliestrowych, klejach i kopolimerach. Ponadto coraz szersze zastosowanie znajduje w materiałach biopochodnych i biodegradowalnych tworzywach sztucznych.

MOL przechodzi z produkcji paliwowej do produkcji petrochemicznej

Do końca tego roku nowy zakład MOL-a w Tiszaújváros (północno-wschodnie Węgry) ma osiągnąć na skalę komercyjną produkcję poliuretanu. Projekt o wartości 1,3 mld euro dotyczący budowy kompleksu poliolowego (składa się na niego kilka instalacji) uroczyście otwarto już rok temu. Posiada on zdolności wytwórcze na poziomie 200 tys. ton polioli rocznie. Zakład wytwarza surowce do produkcji trwałych plastikowych dóbr konsumpcyjnych, takich jak materace, formowane fotele samochodowe, materiały izolacyjne do domów oraz elastyczne gumowe podeszwy do obuwia sportowego. „Projekt polioli jest kamieniem węgielnym długoterminowej strategii grupy MOL, zakładającej przejście od produkcji paliwowej do produkcji petrochemicznej o wyższej wartości” – tłumaczy spółka.

W Tiszaújváros koncern buduje też zakład konwersji olefin (OCU). Nowa instalacja o zdolnościach wytwórczych 100 tys. ton propylenu ma zostać ukończona w 2026 r. Pierwotnie planowano, że nastąpi to w 2023 r.

MOL przypomina też o 63 mln euro inwestycji w rozbudowę i modernizację zakładu polipropylenu w Bratysławie należącego do zależnego Slovnaftu. Dzięki temu zwiększono jego moce wytwórcze o 33 tys. ton – do 300 tys. ton, zredukowano emisje CO2 i poprawiono bezpieczeństwo. Co równie ważne, wzrosła produkcja najbardziej poszukiwanych gatunków polipropylenu.