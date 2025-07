Pojawiły się doniesienia sugerujące, że umowa ma być podobna do tej zawartej z Japonią, która zakłada 15% stawkę celną. Porozumienie ma być zawarte przed 1 sierpnia. Wcześniej Trump groził 30% stawkami celnymi w przypadku braku kompromisu. Widać, że Biały Dom jest na fali podpisywania umów handlowych z kolejnymi krajami i nic nie wskazują, aby rozmowy z Europą poszły gorzej. Od kwietnia, kiedy Trump zapowiedział zaporowe cła sytuacja zmieniła się drastycznie, co widać także na rynku akcyjnym.

Reklama

Nadzieje na znaczące złagodzenie wojny handlowej sprowadziły ponownie indeksy na szczyty. Nie zapominajmy, że niższe cła to także niższa inflacja, a zatem skłonność bankierów centralnych do obniżania kosztu pieniądza powinna być wyższa. To dodatkowy argument przemawiający na korzyść rynku akcyjnego. Dodatkowo równolegle rozpędza się sezon wyników, który jak na razie wypada lepiej od oczekiwań. Opublikowane wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Tesli nie były dobrze przyjęte przez inwestorów, ale po ostatnim zamieszaniu wokół spółki i zaangażowaniu politycznym Muska nie była to niespodzianka. Bardziej zaniepokoiły nienajlepsze prognozy i sygnalizowane trudne kwartały przed spółką.

Dolar stopniowo coraz mocniej się cofa, a kurs EURUSD zbliża się do 1.18. O dziwo nie pomaga to notowaniom złota, które przez spadek ryzyk handlowych cofają się poniżej 3400 USD za uncję.

Dziś w kalendarium makroekonomicznym znajduje się cała seria wstępnych wskaźników koniunktury gospodarczej PMI za lipiec. Patrząc na koniunkturę krajów strefy euro można powiedzieć, że delikatnie się ona poprawia na początku III kw. Wskaźnik PMI dla przemysłu wzrósł do 49.8 pkt. z 49.5 pkt., a w usługach do 51.2 pkt. z 50.5 pkt. Dziś o 14:15 decyzję ws. wysokości stóp procentowych podejmował będzie także EBC, ale w tym przypadku po raz pierwszy od ponad roku rynek nie spodziewa się zmiany kosztu pieniądza. Od czerwca zeszłego roku europejskie władze monetarne regularnie o 25 punktów bazowych obniżały stopy procentowe. Teraz przyszedł czas na ocenę sytuacji.